Sağlığınız İçin Bisiklet Sürmek mi Yoksa Yürümek mi Daha Yararlı?

Bisiklet sürmek ve yürüyüş yapmak düşük bir bütçeyle yapabileceğiniz eğlenceli ve sağlıklı aktivitelerdir.

Bisiklet sürmek ve yürüyüş yapmak düşük bir bütçeyle yapabileceğiniz eğlenceli ve sağlıklı aktivitelerdir.

Boş zamanlarınızda bu iki egzersizi yaparak, kilo kaybı yapabilir ve kaslarınızı çalıştırarak daha dinç olabilirsiniz.

Ancak bu aktivitelerden hangisi size daha fazla egzersiz sağlar? Uzun vadeli uyguladığınızda hangisi daha yararlıdır.Kilo kaybı hangi egzersizde daha fazladır?

Hem yürümek hem de bisiklete binmek sağlığınıza onlarca fayda sağlar, formda kalmak adına haftada yaklaşık 150 dakika orta veya yüksek derecede egzersiz ihtiyacınızı karşılar.

İngiltere'de yapılan araştırmalar sonucu düzenli fiziksel aktivitenin kardiyovasküler hastalıklarını, kalp hastalıklarını ve felç olasılığını azalttığını ve ayrıca kanser ve diyabetik hastalık riskini azalttığı belirtilmiştir.

Ayrıca bu günlük aktivite, günlük uyku düzeninizi ve yaşam kalitenizi arttırır.

Düzenli bisiklet sürmenin solunumu ve oksijen alımını geliştirdiği kanıtlanmıştır.

Bisiklet sürmek, yaptığınız antrenmanın türüne bağlı olarak kalp atış hızınızı farklı şekillerde artırabilir.

Bacaklarınızdaki kasların daha tonlu görünmelerini sağlamak ve güçlendirmek istiyorsanız, yürümek ve bisiklet sürmek idealdir.

Tepeler gibi farklı arazilerde yürümek bacak kaslarınız için daha yararlıdır. Kas dokusu bu tür arazilerde daha fazla yağ yakar, bu nedenle yürüyerek oluşturduğunuz kaslar yağları azaltarak ve yeni kasları güçlendirerek kilo vermenize yardımcı olur.

Pedal çevirme baldırları güçlendirmenin yanı sıra göbek, sırt ve kalça kaslarını çalıştıracağından, bacaklarınızı ve alt gövdenizi güçlendirmeye yardımcı olur.

Yürümek, yağ yakmaya yardımcı olabilir ve sadece 30 dakika yürümek, hızınız ve vücut ağırlığınız gibi faktörlere bağlı olarak yaklaşık 200 kalori yakabilir.

Bu, yürüdüğünüz araziye ve hızınıza bağlı olarak değişmektedir.

Buna karşılık, yarım saat bisiklet sürmek 300 kalori yakabilir.Bu, vücut ağırlığınıza ve antrenmanın yoğunluğuna bağlı olarak değişecektir, ancak kilo vermek istiyorsanız bisiklet sürmek harika bir kalori yakıcıdır.

Hem yürümek hem de bisiklet sürmek, bacaklarınızdaki kasların hareket etmesi için gereken kan miktarını artırır. Kalp hücrelere daha fazla kan pompalar, bu nedenle ne kadar çok aktivite yaparsanız, kalp atış hızınız artarak daha fazla kan pompalanır.

Glasgow Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre işe düzenli olarak bisikletle gidip gelmenin, beş yıllık takip süresi boyunca erken ölüm olasılığını %41 oranında azalttığını buldu. Ayrıca düzenli olarak yürüyenlerin, toplu taşıma kullananlara kıyasla kalp problemlerinden ölme riskinin %36 daha düşük olduğu görüldü.

Faydaları açısından yürümenin mi yoksa bisiklete binmenin mi sizin için daha iyi olduğuna dair bilim destekli karara göre;

Her ikisi de aktif hareket elde etmenin olumlu yolları olsa da, bisiklete binmek daha iyi bir egzersiz sağlamak, kalori yakmak, kilo vermeye yardımcı olmak ve uzun vadede ölüm riskini azaltmak açısından gerekli korumayı daha iyi sağlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.