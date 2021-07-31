Pendik Belediyesinin 'Bisiklet Yolları Projesi' Devam Ediyor

Pendik Belediyesinin Yenişehir, Çamlık, Kurtköy ve Harmandere bölgelerinde planlanladığı şimdiye kadar 20 km’lik bölümü tamamlanan bisiklet yollarına ek olarak önümüzdeki aylarda 9 km yol daha yapılması planlanıyor

Pendik Belediyesi tarafından Yenişehir, Çamlık, Kurtköy ve Harmandere bölgelerinde projelendirilen “Bisiklet Yolları Projesi” devam ediyor. Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Millet, Mustafa Akyol ve Cumhuriyet Caddelerindeki bisiklet yolları tamamlandı. Teknopark'a bağlantı çalışmaları ise sürüyor. Şimdiye kadar 20 km'lik bölümü tamamlanan bisiklet yolunun önümüzdeki aylarda 9 km'lik kısmının daha tamamlanması planlanıyor.

Metro ve hastanelere entegre edilecek

Tüm bisiklet yolları metro, okullar, hastaneler ve AVM'lere entegre edilecek. Bisiklet yollarında ilerleyen yıllarda teknik servisler de yer alacak. Toplamda 50 km uzunluğunda planlanan proje bitirildiğine Pendik, Türkiye'nin en uzun bisiklet yollarından birine sahip olmuş olacak.

Mavi boya kullanılmayacak, sadece çizgiler çizilecek.

Pendik Belediyesi ekipleri Bisiklet Yolları Projesinin şimdiye kadar tamamlanan bölümlerinde mavi boya ve beyaz uyarı çizgileri kullandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni yönetmelik kapsamında daha çevreci malzemeler kullanılacak. Bu kapsamda bundan sonra yapılacak bisiklet yollarında beyaz çizgilerin dışında herhangi bir boya kullanılmayacak.

KAYNAK: pendik.bel.tr

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