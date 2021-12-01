Pendik Belediyesi Ödüle Doymuyor

Pendik Belediyesi “Az Enerji Tüketen, Çevreci, Karbon Salınımı Düşük Bisiklet Yolu Projesiyle Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması 2021 Jüri Özel Ödülü’nü aldı.

Pendik Belediyesi “Az Enerji Tüketen, Çevreci, Karbon Salınımı Düşük Bisiklet Yolu Projesiyle Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması 2021 Jüri Özel Ödülü'nü aldı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin düzenlediği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama yarışması geçtiğimiz günlerde yapıldı. Antalya'da gerçekleştirilen ödül töreninde birçok belediye projeleriyle yarıştı.

Pendik Belediyesi, 'Az Enerji Tüketen, Çevreci, Karbon Salınımı Düşük Bisiklet Yolu' Projesi, Jüri Özel Ödülü'nü aldı.

“Az Enerji Tüketen, Çevreci, Karbon Salınımı Düşük Bisiklet Yolu Projesi” ile hareketliliği artırarak sağlıklı bir toplum oluşturmak, obezite ve hareketsizliğe bağlı hastalıkların azaltılması gibi sağlıklı yaşam konularında bilinçlenme amaçlanıyor. Aynı zamanda kısa mesafeli yolculuklarda araç kullanımının minimize edilerek, trafik ve araçlarlardan kaynaklanan çevresel kirlilik ve emisyonların azaltılması konuları da projede büyük önem taşıyor. İlçe genelinde şimdiye kadar 22 kmlik bisiklet yolu tamamlandı.Yenişehir, Çamlık, Kurtköy ve Harmandere bölgelerinde gerçekleştirilen “Bisiklet Yolları Projesi” tamamlandığında 50 km'yi bulması planlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.