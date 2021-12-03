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TIMETURK / BİSİKLET / Pendik Belediyesi Herkes Spor Yapabilsin Diye Çalışıyor

Pendik Belediyesi Herkes Spor Yapabilsin Diye Çalışıyor

Pendik Belediyesinin ilçeye kazandırdığı spor kompleksleri ve spor merkezlerinde başta kadınlar olmak üzere 7'den 70'e herkes yararlanıyor.

3 Saat Önce
2021-12-03 16:25:41
Pendik Belediyesi Herkes Spor Yapabilsin Diye Çalışıyor

Pendik Belediyesinin ilçeye kazandırdığı spor kompleksleri ve spor merkezlerinde başta kadınlar olmak üzere 7'den 70'e herkes yararlanıyor.
Spor altyapısını güçlendirmek amacıyla birçok yere spor merkezleri ve açık spor sahaları kazandırmayı sürdürdüklerini söyleyen Belediye Başkanı Ahmet Cin; "Bu tesislerimizde ülkemize başarılı sporcular yetiştirmeyi arzuluyoruz. Gençlerimizi bu tesislerimizde yetiştireceğiz. Bu potansiyelin farkındayız. Pendik, spor tesisi yönünden birçok ilçenin sahip olmadığı imkânlara sahip. Gençlerimizi spor tesislerimize bekliyoruz." dedi.
Pendik Belediyesi, ekonomik ve çevreci bir ulaşım aracı olan bisikletin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla bisiklet yollarının yapıldığını ve proje tamamlandığında tüm bisiklet yollarının metro,okullar ve AVM'lere entegre edileceği bildirildi.
Pendik içerisinde yapılan bisiklet yolu etrafında ilerleyen yıllarda teknik servisler de yer alacak. Proje tamamlandığında İstanbul'un en uzun bisiklet yolu olacak. İSBAK A.Ş. tarafından ise yola toplamda 29 bisiklet istasyonu yerleştirilecek.
Pendik,spor altyapısı çok güçlü bir ilçe, bunun yanısıra en uzun bisiklet yollarına sahip.
Bu anlamda bisiklet eğitimlerinin yaygınlaştırılarak herkesin bisiklet sürmeye teşvik edilmesi şehirlerin dönüşüp gelişebilmeleri için çok önemli.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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