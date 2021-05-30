Pedalseverlerden kütüphane projesi

Orti’s Bike Team ve Minik Yürekler Okuyor Topluluğu ortak kütüphane projesi için çalışmalara başladı.

Bir bisiklet grubu olan ve aynı zamanda sosyal destek projeleri düzenleyen Orti's Bike Team ve kurulduğundan itibaren kitap, erzak yardımı, giysi yardımı gibi daha birçok konuda sosyal destek etkinlikleri yapan Minik Yürekler Okuyor Topluluğu Güneydoğu'da kütüphane kurmak için ortak çalışma yapıyor. Daha önce Van'da kütüphane kurmak için beraber çalışan iki ekip şimdi ise Güneydoğu bölgesindeki iller için kütüphane projesi çalışmalarına başladı.

Sadece bisiklet değil...

Birden fazla sosyal sorumluluk projesi hazırlayan ve yer alan Orti's Bike Team , Minik Yürekler Okuyor Topluluğu ile beraber kütüphane projesi başlattı. Daha önce beraber projeler yaptıklarını söyleyen Orti's Bike Team ikinci başkanı Çiğdem Sönmez,” Biz sadece bisiklete odaklı projeler yapmıyoruz. Bisikletle çok farklı konulara değinenileceğimize inanıyoruz. Bunun doğrultusunda bağımlılıkla mücadele, aile içi şiddet, kadına şiddet, çocuk istismarı, sokak hayvanlarını koruma, toplumsal cinsiyet eşitliği ve engellileri sosyal yaşamda destekleme konularında projeler üretiyoruz. Şimdi ise kütüphane için çalışmalarımıza başladık. Daha öncede Van ilimizde kütüphane kurmuştuk. Bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşarak destek verebilirsiniz. Destekleriniz bizi ve çocuklarımızı mutlu edecek.” dedi.

Kitaba ulaşımı kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak için elinden gelen herşeyi yapacağını söyleyen Çiğdem Sönmez, üyelerin sosyal sorumluluk projelerine severek katıldığını söyledi. “Bu konularda herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Hem sağlıklı hem de sosyal yaşamı öne çıkaran bir ekibiz. Biz pedal çevirmeye devam ettikçe bu konularda çalışmalarımız devam edecek.” diyen Çiğdem Sönmez, Emrah Demir ile beraber Orti's Bike Team'ın başkanlığını yürütüyor.

Minik Yürekler Okuyor Topluluğu ise 2019'da faaliyete geçen, gönüllülük esasıyla çalışmalarını yürüten tarafsız ve bağımsız bir sosyal sorumluluk projesi. Kütüphane ihtiyacı olan okullara kütüphane kurmak için yola çıkan Minik Yürekler Okuyor Topluluğu, ihtiyaç sahiblerine yardım, sokak hayvanlarına mama, tekerlekli sandalye, kıyafet yardımları ve ekmek dağıtımı gibi konularda da çalışma yürütüyor.

Orti's Bike Team ve Minik Yürekler Okuyor Topluluğu ekiplerinin projelerine destek olmak için onlara sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

Haber: Süleyman Cengiz

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.