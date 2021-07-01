Pedallar bu kez Bursa Uludağ'da dönüyor

Bursa Osmangazi Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği Uludağ Bisiklet Tırmanışı 4 Temmuz tarihinde gerçekleşecek

Uludağ Osmangazi Bisiklet Tırmanışı



Bursa Osmangazi Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği Uludağ Bisiklet Tırmanışı 4 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.



Bisiklet kullanımı farklındalığına dikkat çekmek isteyen organizasyonu düzenleyen Osmanlı Belediyesi, Türkiye'nin dört bir yanından beklediği bisiklet sporcularını 31,7 kilometre uzunluğundaki parkurda ağırlayacak. Bursa Millet Bahçesi-Sarıalan güzergahındaki parkurda düzenlenen yarışın kategorileri sıralamasında; kadın ve erkek grupları 18-20 yaş grubuyla başlayacak, 60-64 yaş grubuna kadar olan yaş grubuna kadar devam edecek.

Düzenlenen yarış pandemi sebebiyle 500 sporcunun katılımını kabul edecek. 2 Temmuz Cuma günü saat 23.50 itibariyle başvuru yapabilecekler. Başvurular http://osmangaziuludagtirmanisi.com/ websitesi üzerinden yapılacaktır.Yarış günü 08.30-13.00 saatleri arasında parkurun bulunduğu güzergah trafiğe kapalı olacak.



KAYNAK: http://osmangaziuludagtirmanisi.com/

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.