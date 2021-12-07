Pandemi Sonrası Dünya'da Bisikletli Yaşam Baştacı Oldu

Bisiklet tüm dünyada kabul edilen yaşamsal bir kurtarıcı oldu. İnsanları kirli havadan kurtarıp sağlıklı ve haraketli bir yaşama götüren bir araç haline geldi.

Bisiklet tüm dünyada kabul edilen yaşamsal bir kurtarıcı oldu. İnsanları kirli havadan kurtarıp sağlıklı ve haraketli bir yaşama götüren bir araç haline geldi.

Pandemi sonrası Dünya'da bisikletle ilgili olağanüstü çalışmalar yapıldı. Dünya'da bisiklet kullanımı neredeyse 10'a katlandı. Literatüre açıp baktığımızda bir nüfusun ulaşım ihtiyacının 3 ile 5 km arasında olduğunu görürüz. Bu ihtiyaç berbere, pazara, okula, markete ve toplu taşımaya gitmek gibi sıralanabilir. Dünya bunu bisiklete çevirmeye çalışıyor. insanların hareket etmeye temiz nefes almaya sağlıklı ve ekonomik olmaya ihtiyaçları var. Covid sonrası insanlar yasaklardan dolayı evde kaldıkları dönemde yaptıkları tek şeyin markete gitmek gibi kısa mesafelerden oluştuğunu gördü. Tüm dünya bunu bisikletle yapmayı önerdi. Bunun için çok kısa sürede caddeler ve bulvarların bir şeridi bisiklet yoluna dönüştürüldü. Birçok büyük kentte insanlar birazda spor yaparım düşüncesiyle arabadan indi bisiklet kullanmaya başladı. Bisiklet kullanım sayısını arttırmak için ülkeler halka teşvikler vermeye başladi. Bisikleti bozuk olana tamir teşviği, bisikleti olmayana da bisiklet teşviki yapıldı. Başta Fransa,İtalya ve İspanya olmak üzere Dünya'da bu uygulama yapılmaya başlandı.

Ülkemizde de bu konuda bir hareketlilik var birçok il ve ilçede bisiklet yol yapımı hız kazandı. Corona sonrası bisikletin yaşamsal bir ulaşım aracı olduğu iklim değişikliğine de çare olduğunu tüm DÜNYA gördü.

Bisiklet yollarını daha sık kullanmalıyız. Sağlığımız, ekonomimiz, trafiğin rahatlaması ve temiz havaya olan ihtiyacımızdan dolayı bisiklet çok önemli oldu.

Covid sonrası Dünya'da birçok ülkede harekete geçilmişken; ülkemizde bisiklet yolları dışında bir hareketliliğin olmadığı görülüyor. Sivil toplum hareketiyle yerel yönetimlerin bisiklet sürmeye halkı teşvik etmek ve farkındalık geliştirmek amacıyla bisiklet eğitimlerinden başlayarak önemli gün ve haftalarda bisiklet etkinliklerine halkı dahil edip, bisiklete binme cazip hale getirilmelidir. Bisikletin faydaları halka anlatılmalıdır. Bu çalışmaları yapmak yerel yönetimlerin görevidir.

BİSİKLET İNİSİYATİFİ bu anlamda bisiklet eğitimlerinden başlayarak çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yapmaktadır. Bu etkinliklerin daha çoşkulu ve sürekli hale getirilmesi ancak yerel yönetimlerİn desteğiyle mümkün olmaktadır.

Yerel yönetimlerin sadece bisiklet yolları yapması, bisiklete verilen önem için yeterli değildir. Halkın bu yolları kullanması için teşvik edici çalışmaların yapılması bisiklet kullanımının arttırılıp, ülkenin ve insanların daha sağlıklı bir dünya da değişim ve dönüşüm içinde olmaları sağlanmalıdır.

İnsanlar sokakta bisiklet sürenleri gördükçe bu farkındalıkla bisiklet kullananların sayısı kartopu gibi büyümeye başlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.