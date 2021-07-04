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Osmangazi Uludağ Bisiklet Tırmanışı gerçekleşti

Bu yıl ilk kez düzenlenen Uludağ Bisiklet Tırmanışı'nın galibi, 282 sporcu arasından 19 yaşındaki Samet Bulut oldu.

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04.07.2021 14:28:02
Osmangazi Uludağ Bisiklet Tırmanışı gerçekleşti

Osmangazi Belediyesi'nin 2021 yılında ilk kez düzenlemiş olduğu Uludağ Bisiklet Tırmanışı'nın galibi, 282 sporcu arasından 19 yaşındaki Samet Bulut oldu.
Sağlıklı yaşam, temiz çevre ve bisiklet sporu farkındalığı adına gerçekleştirilen 'Uludağ Bisiklet Tırmanışı' yarışması Bursa Millet Bahçesi önünden başladı. Çekirge Meydanı'nda Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın damalı bayrağı sallaması ile başlayan 31,7 km'lik parkurdan oluşan yarış Uludağ Sarıalan'da son buldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Bursa Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ve Yeşil Pedal Spor Kulübü işbirliğiyle gerçekleşen yarışta genel klasmanda kürsüye birinci olarak Samet Bulut (1.14.34), ikinci olarak Emre Yavuz (1.16.54), üçüncü olarak Muhammet Eyüp Karagöbek (1.22.39) çıktı.

Ödül töreninde konuşan Başkan Dündar, bu yıl ilk kez düzenledikleri Uludağ Bisiklet Yarışı'nın çok heyecanlı geçtiğini belirterek katılım sağlayan tüm sporcu ve kulüplere teşekkür etti.

“Uludağ'ın Güzelliklerini Hep Birlikte Yaşadık”

Osmangazi Belediyesi olarak pandemi sürecinin yeni döneminde önemli etkinliğe imza attıklarını kaydeden Başkan Dündar, “İlk kez Uludağ Bisiklet Tırmanışı'nı gerçekleştirdik. Türkiye Bisiklet Federasyonu ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanından kulüp ve ferdi bazda 14-60 yaş arasında 24 kategoride düzenlenen güzel bir yarış oldu. Birinci olan sporcu kardeşimiz çok iyi derece yaptı. Kendisini tebrik ediyorum. Birinci olmak kadar yarışa katılmak ve yarışı tamamlamak da önemli. Bu güzelliği hep birlikte yaşadık. Bu yarış sayesinde Uludağ'a ilk defa bu şekilde çıkanlar oldu. Uludağ, Bursa'mızın bir markası, Türkiye'nin bir değeri. Bu bölgemizin, kış turizmi dışında da hareketli ve gezilebilecek bir yer olduğunu göstermek istedik” dedi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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