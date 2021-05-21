Orti's Bike Team 19 Mayıs kutlamalarında

Orti’s Bike Team 19 Mayıs kutlamalarına 43 kişiyle katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen bisiklet turuyla kutlandı. 19 Mayıs çerçevesinde her sene farklı etkinliklerin yapıldığı ülkemizde bu sene bisiklet turlarına ilgi dikkat çekti. Pandemi sebebiyle daha çok ilgi görmeye başlayan bisiklet sporu 19 Mayıs kutlamalarında yine yerini aldı.

Ayasofya'nın önünden saat 11:00'de başlayıp Dolmabahçe Sarayı önünde biten turda renkli görüntüler ortaya çıktı. Tura yaklaşık 250 bisikletli katıldı. Yoğun talebin olduğu ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinliğe Orti's Bike Team ise 43 bisiklet severle katıldı. Çeşitli sosyal destek projelerinde ve özel günlerde de yer alan ekip 19 Mayıs etkinliğinde yerini aldı.

“Bu grubu kurma amacımız kadınların bu sporda daha çok yer alması.”

Orti's Bike Team, 2019'da Emrah Demir ve Çiğdem Sönmez tarafından kuruldu. Bu grubu kurma amaçlarının kadınların bu sporda daha fazla yer alması olduğunu söyleyen Emrah Demir, bunun için elinden geleni yapacağını söyledi.

“Bisiklete binmek için zaman ayırıyoruz. Çoğu kişiden duyduğumuz bahane bu. Hemen herkesin zamanı kısıtlı hepimiz çalışıyoruz ama bir şekilde zaman ayırıyoruz.” ifadelerini kullanan Çiğdem Sönmez ; hem sosyalleşmek, hem beden hem de ruh sağlığı için bisiklet sürmenin bir çok faydası olduğunu söyledi. Çeşitli etkinliklerde yer aldıklarını ve sosyal destek projelerinde yer aldıklarını da ekledi.

“İki kişiden 87 kişiye”

Grubu Çiğdem Sönmez ile beraber kurduklarını söyleyen Emrah Demir “ Giderek büyüyoruz. Ekibimizdeki tek sınır , üyenin yedi yaşından küçük olmaması. Çeşitli mesleklerden ve yaşlardan arkadaşlarımızla yolumuza devam ediyoruz. Altmış yaşında bisikletçimiz bile var.” dedi.

Haber: Süleyman CENGİZ

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.