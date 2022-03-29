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TIMETURK / BİSİKLET / Ormana en çok bisiklet yakışır!

Ormana en çok bisiklet yakışır!

Kınık’ta, 21-26 Mart Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ve Bisikletliler Derneği Bergama Temsilciliği’nin bisiklet turu düzenledi.

1 Saat Önce
2022-03-29 10:45:58
Ormana en çok bisiklet yakışır!

Bergama Orman İşletme Müdürlüğü, Bisikletliler Derneği Bergama Temsilciliği, Kınık Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile birlikte 35 km'lik parkurda pedal çevirildi, “Ormanlarımıza ve doğaya en çok bisiklet yakışır” mesajı verildi. Kınık Sucahlı Köyü'nde son bulan tura Bergama İşletme Müdürü Şahin Dönertaş ve Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer'de bisikletiyle eşlik etti. Köy halkı bisikletseverleri köy kahvesinde misafir etti. Etkinlikte Bergama Orman işletme Müdürlüğü tarafından günün anısına katılımcılara ücretsiz fidan dağıtımı da yapıldı. .

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