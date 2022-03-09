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TIMETURK / BİSİKLET / Ordu’da bisikletli öğrencilere trafik eğitimi

Ordu’da bisikletli öğrencilere trafik eğitimi

Ordu’da Kabadüz Kaymakamlığınca, öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi vermek amacıyla “Haydi Çocuklar Bisikletle Derse” projesini başlattı.

44 Saniye Önce
2022-03-09 10:06:12
Ordu’da bisikletli öğrencilere trafik eğitimi

Okula bisikletle gelen veya bisiklet kullanıcısı olan öğrencilere, okul bahçesinde oluşturulan trafik eğitim alanında eğitim verilmesini amaçlayan proje kapsamında, beden eğitimi derslerinde uygulamalı trafik eğitimi verilecek.

Kabadüz Merkez İlkokulu/Ortaokulu bahçesinde oluşturulan trafik eğitim pistinde öğrencilere uygulamalı trafik dersi verilmesini amaçlayan “Haydi Çocuklar Bisikletle Ders” projesi hakkında bilgi veren Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin, “Ulaşımın en önemli ögesi olan insanın, trafikte yaya, yolcu, sürücü, bisikletli, motosikletli ve benzeri birçok biçimde yer aldığı ve insanın hata yapabileceği önceden kabul edilerek, trafikte insanın doğru tercihler yapması konusunda desteklenmesini amaçlayan çalışmalara öncelik verilmiştir. Bizler de ilçemizde Kabadüz Merkez İlkokuluOrtaokulu bahçesinde Ordu Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla oluşturduğumuz trafik eğitim alanında, beden eğitimi derslerinde tüm öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verilmesi amacıyla ‘Haydi Çocuklar Bisikletle Derse' projesini başlattık” dedi.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalar ve yürütülecek faaliyetler hakkında da bilgi veren Kaymakam Şahin, “Okula bisikletle gelen veya bisiklet kullanıcısı olan öğrencilere, hazırlamış olduğumuz trafik eğitim alanında uygulamalı trafik eğitimleri vereceğiz. Okul geçit görevlilerinin eğitimlerinin güncellenerek, daha aktif olarak okul giriş ve çıkışlarında görev almalarını sağlayacağız. Trafik gönüllülerimiz ile birlikte ilçemizde güvenli trafik hedefimize ulaşmak için çeşitli etkinlikler ve faaliyetler gerçekleştireceğiz. Yürüteceğimiz projemizle, ilçemizde trafik kültür bilinci yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. .

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