Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'ndaki bisikletçiler Kütahya'ya ulaştı

İstanbul Arnavutköy Belediyesinin “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ömer Halisdemir 5.Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Kütahya parkurunu tamamladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan bisikletçiler Kütahya parkurunu tamamladı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinden hareket ederek kente gelen sporcular Kütahya Belediyesi hizmet binası önünde vatandaşlar ve bisiklet kulübü üyelerince karşılandı. 25 sporcu, turda bin 200 kilometre yol kat edecek. Bisikletçiler, Afyonkarahisar, Konya ile Niğde güzergahında Bor ilçesine ulaşacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.