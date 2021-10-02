DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sinsi bir düşman hemen altımızda
Katar'da halk sandık başında
İncir zamanını kaçırmayın! Nefis incir reçeli tarifi
Sağlık Bakanlığı (hemşire, tekniker, teknisyen, ebe) ataması ne zaman yapılacak? 2021 Sağlık bakanlığı hangi branşta kaç kişi alacak?
'İsrail ile normalleşmeyi öven' aday seçim yarışından ihraç edildi
Anne adayları delta varyantına dikkat!
Okula giden çocuğunuzu böyle beslemelisiniz
Duterte'den sürpriz karar
Cildiniz kırışmaya başladıysa...
Ekim ayında borsaları neler bekliyor?
Çin, 38 savaş uçağıyla Tayvan hava sahasını ihlal etti!
İstanbul’un zam şampiyonu belli oldu
Kargalar hakkında 8 şaşırtıcı gerçek
Alparslan dizisi ne zaman başlayacak? Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman yayınlanacak?
Prof. Dr. Demir: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum

TIMETURK / BİSİKLET / Olimpik Bisiklet Veledromu tamamlanmak üzere

Olimpik Bisiklet Veledromu tamamlanmak üzere

Bisikletin 21. yüzyıl sporu olmasına yardım etmek ve profesyonel bisiklet sporunun daha popüler hale getirilmesi amacıyla Türkiye'de hem gerekli düzenlemeleri yapmayı hem de tesisleşme anlamında gelişme kaydetmek isteniyor.

3 Saat Önce
2021-10-02 09:47:19
Olimpik Bisiklet Veledromu tamamlanmak üzere

Bisikletin 21. yüzyıl sporu olmasına yardım etmek ve profesyonel bisiklet sporunun daha popüler hale getirilmesi amacıyla Türkiye'de hem gerekli düzenlemeleri yapmayı hem de tesisleşme anlamında gelişme kaydetmek isteniyor.

İki sene önce Konya Veledromu için gerekli araştırmalar yapılmıştır. Bugün ise tesis bitmek üzere.

Bu tesis ile bisiklet sporu için üst düzey bir antrenman ve eğitim alanı olacak. Söz konusu merkezin içerisinde 250 metre kapalı veledrom da olacak.

Bisiklet Federasyonu Başkanı Sn. Erol KÜÇÜKBAKIRCI Konya'da açılacak olan Olimpik Bisiklet Veledrom'unu ziyaret ederek, devam eden yapım çalışmalarını izleyip inşaatın en kısa sürede bitirileceğinin müjdesini vermiştir.

Haber: Mustafa Halid Anlıaçık

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN