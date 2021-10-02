Olimpik Bisiklet Veledromu tamamlanmak üzere

Bisikletin 21. yüzyıl sporu olmasına yardım etmek ve profesyonel bisiklet sporunun daha popüler hale getirilmesi amacıyla Türkiye'de hem gerekli düzenlemeleri yapmayı hem de tesisleşme anlamında gelişme kaydetmek isteniyor.

Bisikletin 21. yüzyıl sporu olmasına yardım etmek ve profesyonel bisiklet sporunun daha popüler hale getirilmesi amacıyla Türkiye'de hem gerekli düzenlemeleri yapmayı hem de tesisleşme anlamında gelişme kaydetmek isteniyor.

İki sene önce Konya Veledromu için gerekli araştırmalar yapılmıştır. Bugün ise tesis bitmek üzere.

Bu tesis ile bisiklet sporu için üst düzey bir antrenman ve eğitim alanı olacak. Söz konusu merkezin içerisinde 250 metre kapalı veledrom da olacak.

Bisiklet Federasyonu Başkanı Sn. Erol KÜÇÜKBAKIRCI Konya'da açılacak olan Olimpik Bisiklet Veledrom'unu ziyaret ederek, devam eden yapım çalışmalarını izleyip inşaatın en kısa sürede bitirileceğinin müjdesini vermiştir.

Haber: Mustafa Halid Anlıaçık

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.