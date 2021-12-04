Obezite'ye Çözüm Bisikletli Yaşamla Mümkündür

Bisiklet sağlıklı, ekonomik, çevreci, sosyal ve en sürdürülebilir ulaşım aracıdır.Kendi beden gücümüzle ilerlerken, ulaşım sorunumuzu çözüp sağlıklı bir beden olarak geri dönüşüm aldığımız en temiz araçtır.

Bisiklet sağlıklı, ekonomik, çevreci, sosyal ve en sürdürülebilir ulaşım aracıdır.

Kendi beden gücümüzle ilerlerken, ulaşım sorunumuzu çözüp sağlıklı bir beden olarak geri dönüşüm aldığımız en temiz araçtır.

Araçların atmosfere saldığı CO2 gazı kendi sağlımızın yanısıra çocuklarımızın sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Pandemi dolayısıyla hareketsiz bir yaşama maruz kaldık. Bunun neticesinde obeziteden kaynaklı çeşitli hastalıklar olustu. Hareketsiz yaşam birçok hastalığın sebebidir; yetişkinlerin yanısıra çocuklarda da bu tehlike görülmeye başladi.

Türkiye'de Pandemi sonrasında yapılan araştırmalar sonucuna göre; çocukların %30'nun Obez %30'unun da kilolu olduğu görülmüştür. Çocukluk dönemlerinde başlayan obezite hastalığı ileri ki yaşlarda diyabet ve kalp damar hastalıklarına sebep olmaktadır. Obezite ile mücadele etmenin en önemli aracı hareket etmektir.

7 'den 70'e herkesin rahatlıkla kullanabileceği bisiklet sayesinde kendimizi daha enerjik, daha sağlıklı, daha temiz bir dünya'da değişim ve dönüşüm içerisinde bulabiliriz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.