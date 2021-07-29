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TIMETURK / BİSİKLET / Nilespit Bisiklet Kiralama İstasyonlarının Sayısı Arttı

Nilespit Bisiklet Kiralama İstasyonlarının Sayısı Arttı

Bursa Nilüfer Belediyesi hayata geçirdiği akıllı bisiklet kiralama sistemi Nilespit’in abone sayısını ve bisiklet istasyonlarını arttırmaya devam ediyor.

2 Saat Önce
2021-07-29 12:36:28
Nilespit Bisiklet Kiralama İstasyonlarının Sayısı Arttı

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Sağlıklı bir yaşam ve temiz bir çevre için halkı bisiklet kullanmaya teşvik etmek isteyen Nilüfer Belediyesi'nin, bu amaçla uygulamaya koyduğu akıllı bisiklet kiralama sistemi “Nilespit” hızla yaygınlaşıyor. Nilüfer Belediyesi'nin, cep telefonlarında kullanılabilen Nilespit uygulamasıyla, akıllı bisiklete ulaşmak çok daha kolay hale geldi. 21 bin 350'ye ulaşan abone sayısı ile çok sayıda kişiye hizmet veren ve bu sayıyı daha da artırmayı amaçlayan Nilüfer Belediyesi, istasyonlara yenilerini ekledi.

Son olarak Nilüfer Metro İstasyonu çıkışına (Süt Parkı), Karafatma Kırçiçeği Parkı yakınına, Görükle Göçmen Konutları Ceviz Parkı yakınına, Kurtuluş Mahalle Muhtarlığı önüne, Kızılcıklı Mahallesi Yürüyüş Yolu'na (Hasanağa Toki Camii Karşısı) ve Kızılcıklı Mahallesi'ndeki alışveriş merkezi yanına açılan istasyonlarla, istasyon sayısı 29'a ulaştı. Hizmete girdiğinden bu yana 135 bin kiralama sayısına ulaşan Nilespit'in abonelik ücreti 7.5 TL.

Nilespit'i kullanmak isteyenler, “Nilespit Abone Masası”ndan, http://nilespit.com internet sitesinden, “Nilespit” isimli cep telefonu uygulamasından ve istasyonlarda bulunan kiosklardan, 7,5 TL karşılığında abonelik işlemini gerçekleştirebiliyor. Aboneler, mobil cep telefonu uygulamasından, web sitesi üzerinden, kiosklardan ve abone masalarından kartlarına bakiye yükleyebiliyor. Abonelik işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, her bir saat için 1,5 TL kira bedeli karşılığında Nilespit'i kullanabiliyor. Nilespit cep telefonu uygulamasıyla üye olmak isteyenler abone masalarına gelmeden cep telefonlarına uygulamayı indirerek, üye olup cep telefonlarını, bisikletin bağlı olduğu park üzerinde bulunan QR kodu okutarak kiralayabiliyor. Bisiklet kullanıcıları ayrıca Nilespit cep telefonu uygulamasıyla hesaplarına kredi yükleyebiliyor, arıza ve sorunlarıyla ilgili mesajları da iletebiliyor. (İHA)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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