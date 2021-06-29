Nevşehir Hacıbektaş’ta bisiklet sürme etkinliği

2021 UNESCO Hacı Bektaş Veli yılı anmaları kapsamında “Hoşgörüden Giden Yol” Bisiklet sürme etkinliği yapıldı

Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği “Hoşgörüden Giden Yol” Bisiklet sürme etkinliği 2021 UNESCO Hacı Bektaş Veli yılı anmaları kapsamında Hacıbektaş ilçesinde gerçekleştirildi.

Bisiklet sürme etkiliğine Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Karaboduk ve öğrenciler katıldı. Belediye Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü de bisikletleri ile sürüşe katılarak öğrencilerle birlikte yaklaşık 2 km mesafe pedal çevirdi.







Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Etkinlikleri

Türkiye'nin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasını hedef alan Atatürk devrimleri, bir biri arkasına yapılmıştır. Bunlardan 3 Mart 1924 tarihli öğretimin birleştirilmesi (Tevhid-i tedrisat Kanunu) yasası, Halifeliğin Kaldırılması yasası, çıkartılarak Laiklik konusunda çok önemli adımlar atılmıştır.



Bu çerçevede çağdışı kalmış Abdülhamit medreseleri (Okulları) kaldırılarak yerine çağdaş eğitim ve öğretim yapılan okullar açılmıştır. Yeni açılan Cumhuriyet'in okullarında eğitim, bilme ulusal dokunun güçlendirilmesine, sosyo kültürel yapının çağdaşlaştırılmasına yönelik programlarla bir yandan toplumsal gelişme bilimsel temellere oturtulmuştur. Çoğu bilimsel eğitimde çağı yakalamak için yeterli olmayan bazılarının ise gericiliğe yönelik olmaları nedeniyle 1925 yılında Türkiye'de Tekke ve Zaviyeler kapatılmıştır. Tekke ve zaviyelerin kapatılması ile birlikte Hacı Bektaş Veli Dergahı'da kapatılmıştır.



Hacı Bektaş Dergahı 1964 yılında 16 Ağustos günü müze olarak açılmıştır. 16 Ağustos 1964 tarihiden itibaren her yıl 16-17-18 Ağustos günlerinde ulusal çerçevede 1990 yılından itibaren de uluslararası çerçevede Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri olarak düzenlenmektedir.





KAYNAK: https://www.hacibektas.bel.tr/web/haci-bektas-veli-anma-torenleri-programi/

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.