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TIMETURK / BİSİKLET / Mühendisliği bırakıp bisiklet tamircisi olan genç herkesi şaşkına çevirdi

Mühendisliği bırakıp bisiklet tamircisi olan genç herkesi şaşkına çevirdi

Üniversiteden mezun olduktan sonra mühendisliği bırakıp bisiklet tamircisi olan 29 yaşındaki Mehmet Doğan, kendi işini bırakarak tamircilik yapmaya başladı. Tamirhanesini aynı zamanda kafeye dönüştüren genç girişimciyi görenler büyük şaşkınlık şaşıyor.

2 Saat Önce
2021-11-15 14:01:28
Mühendisliği bırakıp bisiklet tamircisi olan genç herkesi şaşkına çevirdi

Yalova Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliğinden mezun olan 29 yaşındaki Mehmet Doğan, 3 ay bir firmada mühendis olarak çalıştıktan sonra radikal bir karar vererek işini bıraktı, bisiklet tamirciliği yapmaya başladı.

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“Bisiklet tutkumdan vazgeçemedim, mühendisliği bıraktım”

Genç mühendis, açtığı bisiklet tamirhanesini aynı zamanda kafeye dönüştürdü. Uzun süredir bisiklet sporu üzerine bir şeyler yapmak istediğini ifade eden Mehmet Doğan, "Üniversitede bisikletle tanıştım. Bu tutkumdan vazgeçemedim. Mezun olduktan sonra 3 ay bir iş yerinde mühendis olarak çalıştım, ama mühendisliği bıraktım. Kendime tamirhane açtım. Bursa'da böyle bir mekana ihtiyaç vardı'' dedi.

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TAMİRHANEDEKİ KAFE HİZMETİNİ GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

Mühendis girişimci, kafeye dönüştürdüğü tamirhaneye gelen müşterilerine çay ve kahve servisi yapıyor. Bisiklet tamirhanesinin kafe olarak hizmet verdiğini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.

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BİSİKLETLERİNİ TAMİRE GETİRENLER ÇAYLARINI YUDUMLUYOR

Mehmet Doğan'ın tamirhanesine Bursa'nın her noktasından vatandaşlar bisikletlerini tamir ettirmek için getiriyor. Müşteriler burada bisikletleri tamir olurken çay ve kahvelerini yudumluyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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