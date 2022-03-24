Muğla 'bisiklet şehri' olmaya aday

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu öncesi Muğla Valiliği'ne gerçekleştirdiği ziyarette, 'Muğla bisiklet turizmi açısından gözde bir lokasyon' ifadelerini kullandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Başkan SHIMANO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Cengiz, Federasyon Yönetim Sponsorluklar dan sorumlu Üye Türkiye Etik ve İtibar Derneği (TEİD) Üyesi Dr.Adnan Güler Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti

Ziyarette Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Şube Müdürü Serkan Paçalı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla Temsilcisi İlker Cömert Hazır bulundular.

10 Nisan'da tarihinde ilk defa Muğla Bodrum'dan start alacak Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ve Bisiklet Turizminin ele alındığı kabulde Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu Organizasyon hakkında Vali Tavlı'ya bilgi verdi.

10 Nisan 2022 tarihinde Bodrum-Kuşadası etabı ile start alacak Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Öncesinde Bodrum'da geçtiğimiz yaz yanan alanlarda yapılacak fidan dikimi hakkında bilgi veren Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Dünyanın sayılı organizasyonlarından olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun mottosu Ormanlarımız ve filizlenme. Bu nedenle yarış öncesi Sayın valimizin de katılımı ile yerli yabancı tüm yarışmacılarımız bu dev heyecana fidan dikerek başlayacaklar dedi.

Muğla'nın bisiklet turizmi açısından da gözde bir lokasyon olduğunu belirten Müftüoğlu, özellikle Ula ve Ortaca ilçelerinin bisiklet yoğunluğu bakımından Türkiye'nin önemli destinasyonlarının arasında yer aldığını belirtti.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Muğla Valisi Orhan Tavlı; "Bu sezonun spor, Sağlık Turizmi yılı ilan ettik Bisiklet ise başlı başına bir alternatif Turizm aracı, güzel de bir ekibimiz var. Sayın Başkanın da destekleri ile Muğla'yı Bisikletin gözde illerinden biri haline getirmek istiyoruz bu nedenle hemen her hafta bisiklet ile ilgili bir etkinliğimiz var. Bisiklet ile ilgilenenleri bir araya getirdik toplantılar yaptık. Marmaris'te 30 km bir bisiklet yolu için Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile irtibat halindeyiz dedi. Muğla'nın gerek spor branşı olarak gerek Ulaşım aracı olarak Bisikleti benimseyen bir il olduğunu sözlerine ekleyen Vali Tavlı, ilk planda Bisiklet takımımız için 10 bisiklet talep edildi biz onu 20 ye çıkardık. Ayrıca Kavaklıdere ve Ula İlçelerimize de bisikletler alacağız. İnşaallah kısa sürede Muğla Bisiklet Şehri sözünün içini dolduracağız" dedi.

Ziyaret sonrası Türkiye Bisiklet federasyonu Başkanı Emnin Müftüoğlu ve beraberindeki heyet Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi içinde bulunan Genç Ofisi ziyaret ederek, öğlen yemeğinde Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Çiçek ve MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Özcan Saygın ile bir araya geldiler. .