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TIMETURK / BİSİKLET / Mersin'de Bisiklet Yolundaki Dubalar Tahrip Edildi

Mersin'de Bisiklet Yolundaki Dubalar Tahrip Edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin proje kapsamında yapımına devam ettiği bisiklet yolunda, bisikletlilerin can güvenliği için yerleştirilen dubalar motorlu araç kullanıcıları tarafından tahrip edildi.

32 Dakika Önce
2021-07-24 12:57:12
Mersin'de Bisiklet Yolundaki Dubalar Tahrip Edildi

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Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bisikletlilerin güvenliği için bisiklet yoluna yapılan dubalar motorlu taşıt sürücüleri tarafından tahrip edildi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın başlattığı Bisiklet Yolu projesinde güzergah boyunca yerleştirilen dubaların tahrip edilmesi sonucu bisikletli sürücülerin güvenliği hiçe sayıldı ve dubaların zarar görmesi bisikletlilere tedirginlik yaşattı.

Ulaşım Daire Başkanlığında görevli Oğuz Kaan Turgut, “Bisiklet yollarımızı taşıt trafiğinden ayırmak için, aynı zamanda bisiklet kullanıcılarının güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlayabilmek için fiziki bir engel oluşturduk. Bu fiziki engelimizde delinatörlerimiz. Bu fiziki engeller ve emniyet mesafeleri tamamen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu yönetmeliklere uygun olarak yapıldı. Ne yazık ki bu yaptığımız fiziki engeller montajı bittikten sonra deforme edildi.” diye açıklamada bulundu.

Vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet eden Turgut, “Bu yapılan tahribat bisiklet yolunu kullananların güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Amacımız burada Belediye Başkanımızın önderliğinde Mersin'i bir bisiklet cenneti haline getirmek. Bizlerde bu konuda Mersin halkından yardım istiyoruz yapılan imalatlarımızın uzun süreli olması için. Mersin'de bir bisiklet kültürünü oluşturabilmek içinde gerekli çalışmaları ivedilikle yapıyoruz. Bu konuda da tüm illere öncü olmak istiyoruz.” şeklinde sözlerini ifade etti. (DHA)

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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