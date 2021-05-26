Mersin’de bisiklet yolu projesi tamamlanmak üzere

Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemiyle ilginin daha da arttığı bisiklet kullanımı için yaptığı yol projesini tamamlamak üzere.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemiyle birlikte ilginin arttığı bisiklet kullanımını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir tarafından yapımı devam eden, trafiğe rahatlatacak ve bisiklet kullanıcılarını sevindirecek 18.2 kilometrelik Bisiklet Yolu Projesi'nin yüzde 80'i tamamlandı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından çalışmaları yürütülen, Mezitli ilçesinin Viranşehir Mahallesi'nden başlatılan ve Kültür Park boyunca kesintisiz devam edecek olan Bisiklet Yolu Projesi, Mersin Tren Garı'nda sonlandırılacak.

Trafik yükünü azaltacak

18.2 kilometrelik ilk etap çalışmasının 150 iş günü içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Böylece Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılının sonunda Mersin kent merkezinde 70, Tarsus'ta ise 30 kilometre olmak üzere toplam 100 kilometre bisiklet yolu kente kazandırılacak. Proje ile yaya, bisiklet ve taşıt trafiğinin olduğu bölümler birbirinden ayrılarak, güvenli bir şekilde bisiklet kullanıcılarının gitmek istedikleri noktalara ulaşmaları hedefleniyor. Bisiklet kullanımını arttırmayı planlayan Büyükşehir, bu proje ile hem taşıt trafiğinin yükünü azaltmayı hem de insanların sağlıklı ve daha çevreci bir şekilde seyahat etmelerini sağlamış olacak. Bu sayede olası trafik kazalarının da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Okula bisikletli ulaşım

Büyükşehir tarafından çocukları bisiklet kullanmaya teşvik etmek amacıyla Türkiye'de ilk defa yapılacak olan ‘Evden Okula, Güvenle Pedalla' projesi kapsamında Mezitli ilçesi 75'inci Yıl Ortaokulu ve çevresinde bulunan İçel Anadolu Lisesi pilot okul olarak seçildi. Bu proje ile çocukların okullarına bisikletleriyle ulaşabilmesi hedefleniyor. Okul önlerine park istasyonlarının da yapılmasını öngören proje ile 30 kilometre/saat hız limitine düşürülemeyen yollarda ayrılmış bisiklet yolları, 30 kilometre/saat hız limitine düşürülebilen yollarda ise paylaşımlı bisiklet yolları uygulanması planlanıyor.

İlçeler de projeye dahil

Ulaşım Dairesi Bakanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürü Murat Altuntaş, Bisiklet Yolu Projesi'nin ilk etabı olan ve Mezitli Menderes Mahallesi'nden Akdeniz Nusratiye Mahallesi'ne kadar olan 18.2 kilometrelik 1'inci kısım etabının yapımına devam ettiklerini belirterek, “Şu anda onlarla ilgili bir çalışmada bulunuyoruz. Yine bununla birlikte, ihalesini tamamlamış olduğumuz Mersin geneli Bisiklet Ana Planı ve 80 kilometrelik uygulama projesi işinin ihale süreci tamamlandı" dedi.

Yaya ile bisiklet ve taşıt trafiğinin olduğu bölümleri birbirinden ayırarak, güvenli bisiklet kullanımını hedeflediklerini ifade eden Altuntaş, "Belediyemiz bu konularda ciddi çalışmalar gerçekleştirmiş bulunuyor. Bunu da sadece merkez olarak düşünmüyoruz. Bisiklet Ana Planı kapsamı içerisindeki kısımlarda ilçelerimizi de içine alacak şekilde bir bisiklet ağı oluşturmayı hedeflemekteyiz" diye konuştu.

Sadece bir bisiklet yolu çalışması gerçekleştirmediklerini de vurgulayan Altuntaş, şunları söyledi:

"Yine bisiklet yolu güzergâhı üzerinde bulunan, yayalar için gerekli olan kısımları, peyzajla ilgili gerekli kısımları, bununla birlikte alt yapı ve üst yapı ile ilgili olan kısımları tekrar elden geçiriyoruz ve gördüğümüz sorunları da yerinde çözerek, aynı zamanda bir bütün içerisinde kullanıcıların, yani insanların daha iyi şekilde hizmet alabilmeleri için bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bununla ilgili olarak örnek vermek gerekirse; geçtiğimiz güzergahlardaki yağmur suyu bacalarını tekrar ele alıyoruz. Yine yaya yolları ile ilgili yürüme yolları ile ilgili bir durum ortaya çıkıyorsa onları genişleterek yayaların daha rahat, daha konforlu bir şekilde seyahat etmesini sağlayacak şekilde imalatlarımız devam ediyor. Yani bunu sadece bir Bisiklet Yolu Projesi olarak görmüyoruz, geçtiğimiz bütün güzergahlarda gördüğümüz birçok noktaya da değinerek bir bütün içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz."

Sahilde tamamlanan bisiklet yolunda bisikletiyle seyahat eden Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunu Leyla Aykut, "Çalışmaları oldukça yerinde buldum. Aslında ihtiyacımız da vardı. Aktif olarak kullandığımız başka bir bisiklet yolu vardı yolun sol tarafında mevcut olan. Pandemi sürecinden bu yana insanlar yoğun bir şekilde bisiklet kullanmaya yöneldi. Durum öyle olunca yetersiz kalıyordu diğer taraf. Bir taraf yeşillik, diğer taraf yayalarla bir arada kullandığımız, kimsenin birbirinin alanını gasp etmediği bir yürüyüş bandında böyle bir çalışmanın olması oldukça takdir edici" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.