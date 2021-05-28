Mersin’de bisiklet turizmi çalışmaları

Mersin, Akdeniz bölgesinin en büyük şehirlerinden biri ve turizm alanında önemli bir yere sahip. Hem tarihi hem doğal güzellikleriyle binlerce turistin ilgi odağı olan ilimizde bisiklet turizmi de canlanıyor.

Mersin, Akdeniz bölgesinin en büyük şehirlerinden biri ve turizm alanında önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor. Hem tarihi hem doğal güzellikleriyle binlerce turistin ilgi odağı olan ilimizde bisiklet turizmi de canlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi 18,2 kilometrelik bisiklet yolu projesini bitirmek üzere. Bisiklet yolu projesi, bisiklet turizmi için önemli bir avantaj sağladı. Adamkayalar, Cennet Cehennem obruğu, Aynalıgöl mağarası, Kızkalesi gibi birçok doğal ve tarihi güzelliğe ev sahipliği eden Mersin, bisiklet turizmi için de çekici bir yer haline gelmeye başladı.

Bisiklet İnisiyatif'i kurucusu Cengiz Yargıç, bisiklet ve yoga eğitmeni Nesrin Yaman ve Mersin bisiklet rehberi Mehmet Yetiş, bisiklet tur rotaları için çalışmalar yaptı. Mersin'in tarihi ve doğal güzelliklerini de kapsayan tur rotasını hazırladıklarını ve en kısa sürede tur etkinliklerine başlayacaklarını söyleyen Cengiz Yargıç, “Şu an Bisiklet İnisiyatifi olarak bisiklet eğitimi yapıyoruz. Bilmeyenlere bisiklet sürmeyi öğretiyoruz. Bir sonraki aşama olarak öğrencilerimizle Mersin'in önemli yerlerini kapsayan rotalarla tur yapmak istiyoruz. Eğitimlerimiz başladı, tur rota çalışmalarımız da yakında tamamlanacak.” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.