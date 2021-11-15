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Manisalı öğrenciler sağlıklı yaşam için 22 kilometre bisiklet sürdü

Manisa Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, sağlıklı yaşam için 22 kilometre bisiklet sürdü.

2 Saat Önce
2021-11-15 11:37:12
Manisalı öğrenciler sağlıklı yaşam için 22 kilometre bisiklet sürdü

Manisa Sosyal Bilimler Lisesi, Yunusemre Belediyesinin katkısıyla bisiklet etkinliği düzenledi.

Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, "Fit to Belong, Erasmus+Projesi" kapsamında düzenlenen bisiklet etkinliğinde, sağlıklı yaşam için 22 kilometre pedal çevirdi.

Yunusemre Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşen bisiklet etkinliğine 80 öğrenci katılırken, Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği de tur boyunca öğrencilere rehberlik etti. Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı gezi rotası boyunca öğrencilerin güvenliğini sağladı.

22 kilometrelik parkur boyunca belediyenin temin ettiği müzikli arabayla turu tamamlayan öğrenciler, keyifli anlar yaşadı.

Bisiklet turuna okul bahçesinde başlayan öğrenciler, Karaali Mahallesi'ne kadar uzanan güzergahın ardından Kent Park'ta etkinliği sonlandırdı.

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Organizasyona Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Aksoy, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can da katıldı.

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Bisiklet etkinliğinden oldukça keyif alan öğrenciler, organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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