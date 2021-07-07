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Liseye Giriş Sınavı'nda Derece Alan Öğrencilere Bisiklet Hediyesi

Taşköprü Belediyesi, LGS sonucunda ilçede ilk 3'e giren öğrencilere bisiklet hediye etti.

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07.07.2021 13:49:51
Liseye Giriş Sınavı'nda Derece Alan Öğrencilere Bisiklet Hediyesi

Taşköprü Belediyesi, LGS sonucunda ilk üçe giren öğrencilere motivasyon ve moral olması açısından bisiklet hediye etti. Düzenlenen tören ile LGS'de birinci olan Şehit İlker Narin İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Selahattin Ali Öner, ikinci olan Şehit İlker Narin İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Doğukan Alper Güllü, üçüncü olan Atatürk Ortaokulu öğrencisi Burak Baş bisikletlerini Belediye Başkanı Abdullah Çatal'dan teslim aldı.

Çatal, “Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Liseye Geçiş Sınavı'nda ilçemizde ilk 3'e giren öğrencilerimize hediyelerini taktim ettik. Başarıları ile bizleri gururlandıran öğrencilerimize bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar dilerim.” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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