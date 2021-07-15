LGS'de İlk Üçe Bisiklet Hediyesi

Kızıltepe'de Liseye Giriş Sınavında ilçede ilk üçe giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, LGS'de ilçede ilk üçe giren öğrencilere bisiklet hediye ederek başarılar diledi.

LGS'de ilçede ilk üçe giren öğrencilerden Günlüce Ortaokulu'ndan Ali Göktaş birinci, Çözüm Koleji'nden Muhammed Ali Denli 2. ve Yüksel Koleji'nden Salih Sasa 3. olarak Çam'dan ödüllerini aldılar. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çam, öğrencilerle gurur duyduğunu ifade ederek başarılarının devam edeceği sözünü aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.