Kücükbakırcı'dan Kahramankazan-Ankara Bisiklet Yarışı Hakkında Açıklama

Kahramankazan Belediyesi katkılarıyla düzenlenen ve akılalmaz olaylara sahne olan 15 Temmuz Bisiklet Yarışı sonrası Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı açıklama yaptı

15 Temmuz günü düzenlenen Kazan-Ankara arasındaki bisiklet yarışının motorlu taşıtların trafiğine açık yolda gerçekleştirilmesiyle skandala imza atılması ve sporcuların gösterdiği tepkiler sonucu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı açıklama yaptı.

"Değerli Bisiklet severler, bilindiği gibi 15 Temmuz etkinlikleri için yaptığımız farkındalık faaliyeti ülkemizin iki ilinde yarış faaliyeti diğer illerde de bisiklet sürüşü olarak yapılmıştır.Ülkemizin Ankara iline yakın iller Ankara'da, Muğla iline yakın iller Muğla'da yarış yapmak üzere organize edilmiştir.Her iki ilimizde de 15 Temmuz etkinliği olması nedeniyle ciddi bir katılım sağlanmıştır. Hâl böyleyken Kahraman Kazan-Ankara arasındaki yaptığımız yarışta maalesef bisikleti vasıta olarak kabul etmeyen trafik canavarları yarışın içine girmiştir.Bu olay bizleri federasyon olarak derinden üzmüştür.Federasyon olarak biz görevlilere yetkiyi veririz ve takip sürecinde oluruz. Bu sebepten dolayı üzücü olaylar yaşanmıştır.Buradan yarış komiseri,parkur direktörü ve güvenlik, önemli ölçüde sorumludur.Bu tip durumlar dünyanın her zaman her tarafında yaşanmaktadır.Yapılan hatalardan dolayı yarış direktörü Ankara il temsilcisi Kemal Agvaz, parkur direktörü Suat Torgay, yarış komiseri ve MHK üyesi Mustafa Aslan'ın ve C1,C2,C3,C4 hakemlerin bütün görevlerinden istifaları alınmıştır.Bugün olduğu gibi bundan sonrada bu tip olaylara meydan vermemek için elimizden gelen bütün gayreti göstermeye devam edeceğiz.Federasyon başkanı ve İcra kurulu olarak bisiklet kamuoyundan ve bisiklet severlerden özür diliyoruz. Ankara'daki yarışın ve Marmaris'teki yarışın harcırahlarını sporcuların ve idarecilerin hesaplarına bugün geçeceğini belirtirken yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle bisiklet kamuoyunun, ülkemizde yaşayan herkesin ve dünyada yaşayan tüm müslümanların bayramlarını tebrik ederim. Rabbimizden dileğimiz ve duamız odur ki nice bayramlara sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde kazasız belasız kavuşturması duası ve dileğiyle...

Selam ve saygılarımı sunarım."



Erol KÜÇÜKBAKIRCI

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.