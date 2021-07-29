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TIMETURK / BİSİKLET / Konya Büyükşehir’in Bisiklet Uygulamaları Dünyaya Anlatılıyor

Konya Büyükşehir’in Bisiklet Uygulamaları Dünyaya Anlatılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet şehri Konya’da hayata geçirdiği örnek bisiklet uygulamalarını dünya ile paylaşıyor. Londra merkezli çevrimiçi olarak düzenlenen Ulaşım Uygulayıcıları Toplantısı’nda Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bisikletli ulaşım uygulamaları anlatıldı

5 Saat Önce
2021-07-29 14:50:42
Konya Büyükşehir’in Bisiklet Uygulamaları Dünyaya Anlatılıyor

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Türkiye'nin bisiklet şehri olan Konya'da Büyükşehir Belediyesi'nin bisikletli ulaşım uygulamaları dünyaya anlatılıyor.

Bisikletli ulaşımda Türkiye'ye öncü ve örnek çalışmalara imza atan Konya Büyükşehir Belediyesi, Londra'da bulunan Chartered Institute of Logistic and Transport bünyesinde yer alan PTRC Education and Research Services tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ulaşım Uygulayıcıları Toplantısı'na katıldı. Çevrimiçi olarak gerçekleşen toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin bisiklet uygulamaları takdir topladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hasan Görgülü tarafından yapılan sunumda, “Konya Büyükşehir Belediyesi Bisikletli Ulaşım Uygulamaları” hakkında bilgi verilirken; Konya Bisiklet Master Planı, kurumsal yapılanmada sürdürülebilir ulaşımın yeri, 550 kilometrelik bisiklet yolu, bisiklet köprüleri, bisiklet tamir istasyonları, Akıllı Bisikletli Ulaşım Sistemi mobil uygulaması, bisikletliler için trafik ışıkları, iki katlı bisiklet parkları, bisiklet bekleme istasyonları, bisiklet tramvayı, bisiklet taşınabilen otobüsler, bisiklet empati eğitimi, bisiklet yolları denetim ekibi, Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri, bisiklet konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile kurulan diyalog ve ortak çalışmalar gibi Konya'daki bisiklet konusunda yapılan çalışmalar anlatıldı.

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Dünyanın farklı ülkelerinden akademisyen ve uygulayıcıların katıldığı, Türkiye'den ise yalnızca Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yer aldığı toplantıda 2 gün boyunca 108 farklı sunum gerçekleştirildi.

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KAYNAK: konya.bel.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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