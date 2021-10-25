Konya Bisiklet Festivali’nde Bisiklet Şenliği

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik kapsamında gerçekleşen Konya Bisiklet Festivali’nde katılımcılar bisiklet sürdü. Etkinliğe, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay katılırken, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve bisiklet sever de ilgi gösterdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Bisiklet Festivali'nde bisiklet turu coşkusu yaşandı. Mevlana Meydanı ve Alaaddin Tepesi arasında gerçekleşen bisiklet sürme etkinliğine Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği üyesi olan ve Konya'da öğrenim gören misafir öğrenciler ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu katılımda bulundu.

Etkinlikle ilgili konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da son dönemde yaptıkları yatırımlar ve etkinliklerle "Bisiklet Şehri Konya" vurgusunu artırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Uğur İbrahim Altay'ın etkinlikle ilgili sözleri şöyle:

ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

"Biz inanıyoruz ki şehrimiz güzelleştikçe, modernleştikçe bisiklet kullanıcılarının sayısı artacak. Ben de bir bisiklet kullanıcısı olarak araç sürücülerine bir çağrım var. Lütfen bizi görün, lütfen bize dikkat edin. Ayrıca bisiklet yolları araç otoparkları değil. Lütfen bisiklet yollarımızı park alanı olarak kullanmayın.

“Bisiklet kullananların sayısını arttırmamız gerekiyor”

Özellikle çocuklarımız, gençlerimiz ve hanım kardeşlerimiz bisiklet kullanmayı seviyor ama bu tür meseleler bizi biraz endişeye sevk ediyor. Konya'da bisikletin gelişmesini istiyorsak bisiklet kullananların sayısını artırmamız gerekiyor ama en önemlisi onlara saygıyı artırmamız gerekiyor. Biz Konya Büyükşehir olarak bununla ilgili gerekli çalışmaları yapıyoruz"

“Caddeleri trafiğe kapatıp, bisiklet kullanımına açacağız”

“Ayrıca bugün, her gün araçların kullandığı caddelerde gönül rahatlığıyla bisiklet sürmenin keyfini yaşadık. İnşallah şehrimizde bazı günlerde bazı caddeleri trafiğe kapatarak bisikletlerin kullanımına açmayı planlıyoruz. Sizler bizi daha çok desteklerseniz bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere bütün katılımcılarımıza teşekkür ediyorum"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.