Kocaeli’de 148 kilometrelik bisiklet yolu vatandaşın hizmetinde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde oluşturduğu 148 kilometrelik bisiklet yolunu vatandaşın hizmetine sundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde oluşturduğu 148 kilometrelik bisiklet yolu vatandaşın hizmetine sunuldu.

Park, bahçe ve birçok caddede bisiklet yollarını inşa eden belediyenin hizmetinden memnun kalan bisiklet sürücüleri, güvenli bir şekilde sağlıklı yaşam için pedallıyorlar.

29 Kilometrelik bisiklet yolu hizmete sunuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu 148 kilometre uzunluğundaki bisiklet yollarının 29 kilometresi son iki yıl içerisinde hizmete sunuldu.

KOBİS Akıllı Bisikletleri ve kendi bisikletleriyle şehrin çeşitli yerlerinde bisiklet yolunu kullanan vatandaşlar hem sağlıklı hem de keyifli dakikalar geçiriyor.

74 İstasyonda 520 bisiklet

KOBİS'te 74 istasyonda 520 bisiklet bulunuyor. KOBİS istasyonlarında 864 adet Akıllı Park Üniteleri yer alıyor. Ayrıca tüm istasyonlarda kart ve diğer işlemlerin yapılabilecek üniteler bulunuyor.

KOBİS, şehir içi erişimi kolaylaştırdığı gibi toplu taşıma sistemlerini destekleyici imkanlarda sağlıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.