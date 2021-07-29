Kocaeli Bisiklet Festivali ile 'Mutluluğa Pedal Çevir'

Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali bu yıl ilk kez 'Mutluluğa Pedal Çevir' sloganı ile 29 Temmuz-01 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştiriliyor

Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa düzenleniyor. Festivalin konaklama alanı Kandıra Kerpe/Ömerağzı Koyu olarak belirlendi. Kandıra Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Platformu birlikteliğiyle üç gün sürecek olan festival, 29 Temmuz -01 Ağustos 2021 tarihlerinde Kandıra İlçesinin Kerpe-Ömerağzı'nda düzenlenecek. Festival, Kandıra Sahillerinin muhteşem doğasını keşfetmek ve turistik mekanları ile tanışmak isteyen tüm bisikletseverlere açık ve ücretsiz yapılacak. Çadır ve bisikletleri, katılımcılar kendileri temin edeceklerdir.

Festival kapsamında Kandıra sahillerinin güzellikleri; Kefken, Kerpe, Cebeci, Bağırganlı, Babalı veçevre köylerden geçen rotalarda sürüş yaparak, Kandıra bölgesi tanıtılacak.

Festivalin diğer ayrıntıları Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nin internet sitesindeki duyuruya göre şu şekilde yapıldı:

PARKUR BİLGİSİ

Parkur büyük ölçüde stabilize ve asfalt yollardan oluşmaktadır. Dolayısıyla parkurlarımız her tip yol, tur, hibrid, kros, dağ bisikletine uygun olup sadece çok ince teker ve dişsiz lastikli bisikletler için uygun olmadığı düşünülmektedir. Bisikletlerin bakımlarının, parça değişimlerinin tur öncesi eksiksiz tamamlanmasını, gerekli yedek lastik, pompa vb. bulundurulması önerilmektedir. Her bisiklet sürücüsü kendi güvenliğinden birinci derecede sorumludur. Uygun kıyafetler kullanmalı, kask takmayı ihmal etmemeliyiz.

KOBİS HEP YANINIZDA OLACAK

KOBİS ( Kocaeli Bisiklet Paylaşım Sistemi), il sınırları içerisinde kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkanlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen bisiklet kiralama sistemidir.. KOBİS, Kocaeli'nin 12 ilçesinde 70 istasyon ile bisikletseverlere hizmet vermektedir.

Festivalimizin ana paydaşlarından olan KOBİS'in deneyimli ekipleri festival boyunca tamir ve lojistik destek için yanımızda olacak, tur boyunca acil durum bisiklet taşıma servisi veren bir araçta bizlerle olacaktır.

LOJİSTİK HİZMETLERİ

Yol boyunca bize eşlik edecek bisiklet taşıyıcısı bir araç, acil müdahaleler, su tedariki ve ilk yardım için araç, kılavuz hizmetleri için motosikletli bir öncü grup olacaktır.

HAVA DURUMU

Festival için seçtiğimiz tarih havanın kimi zaman yağışlı, genel olarak güneşli olabileceği bir dönem, ama yaz mevsiminin en güzel tarihleridir. Hem yağmurluk, hem yüzme kıyafeti hem de, kamp malzemeleri katılımcılar tarafından getirilmelidir. Programın özelliğine göre gün içerisindeki ihtiyaçlarımızı sabahtan yanımıza almalıyız. Organizasyon Komitesi, hava koşullarına göre festival esnasında rotaların değiştirilmesine karar verebilir.

KAMP ALANI

Festival Kocaeli Kandıra ilçesine bağlı Karadeniz kıyısında yer alan Kerpe Ömerağzı Kamp Alanı'nda gerçekleştirilecektir. Bisikletçilerimiz, denize sıfır yeşil bir alan olan kamp alanında ağaçlar altında çadırlarını kurabilecek, serbest zamanlarda yüzme imkanı bulacaklardır. Kamp alanında soyunma kabini ve duş imkanı vardır.

COVİD-19 ÖNLEMLERİ

Festivalde İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından açıklanan Pandemi önlemlerine azami dikkat edilecektir. Bu kapsamda kamp alanında kurulacak çadırlar arasında uygun bir mesafe bırakılacak, alana giren herkesin ateş ölçümü yapılacak ve HES Kodu sorgulanacaktır. Yemek yeme ve dağıtım alanları ile tuvaletler, duşlar, lavabolar sürekli olarak dezenfekte edilecektir. Yemeklerde tek kullanımlık çatal kaşık kullanılacaktır. Sürüş esnasında, molalarda ve akşam etkinliklerinde katılımcıların sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları beklenecektir.

Bisikletçilerden grup kurallarına uymaları, trafik ve organizasyon düzenleyicilerinin uyarılarına özen göstermeleri beklenmektedir.

KAYNAK: kocaeliturizmvebisikletfestivali.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.