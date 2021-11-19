Kırklareli’nin 85 yaşındaki ‘Bisikletli Dedesi’ görenlere örnek oluyor

Kırklareli’nde “Bisikletli Dede” olarak tanınan 85 yaşındaki Ekrem Özdil, görenlere örnek oluyor

Kırklareli'nde yaşayan 85 yaşındaki Ekrem Özdil, her gün bisikletiyle Kırklareli'nden Babaeski ilçesine gidip geliyor. Görenleri kendine hayran bırakan Özdil, Kırklareli'nde “bisikletli dede” olarak tanınıyor.

BİSİKLET TUTKUSU 16 YAŞINDAN BERİ DEVAM EDİYOR

Dokuzhöyük köyünde 1936 yılında doğan ve 4 yaşında babasının işi nedeniyle İstanbul'a göç eden Özdil, bisikletle 16 yaşında tanıştı. Babasının hediye aldığı bisikleti düşe kalka sürmeyi öğrenen Özdil, bir daha da iki teker tutkusundan kopmadı.

İngiltere başta olmak üzere Avrupa'nın bazı ülkelerinde çalışan Özdil, buralarda da ulaşımını bisikletle sağladı. Emekli olarak 12 yıl önce memleketine dönen Özdil, gelirken yanında getirdiği iki bisikleti halen kullanıyor.

EVİNİN BİR BÖLÜMÜNÜ BİSİKLET ATÖLYESİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

Evinin bir bölümünü "bisiklet atölyesi"ne dönüştüren Özdil, gözü gibi baktığı bisikletlerinin bakımını keyifle yapıyor. İlerleyen yaşına rağmen bisiklet tutkusundan vazgeçmeyen Özdil, spor amacıyla her gün pedal çevirmeye devam ediyor.

GÜNDE 100 KİLOMETRE BİSİKLET SÜRÜYOR

Her gün Kırklareli'nden Babaeski ilçesine bisikletle gidip gelen Özdil, 70 kilometrelik bu yolun yanı sıra kent içerisindeki katettiği mesafeyle günlük yaklaşık 100 kilometrelik bisiklet sürüşü gerçekleştiriyor.

​​​​​"Yolda hürsün, bu yüzden bisiklet sürüyorum”

Bisiklet sürmeyi bir yaşam biçimi haline getirdiğini, bunu sağlık için yaptığını belirten Özdil, "Yaşım ilerledi ama iyi sürüyorum bisikleti, hayatımdan da memnunum. Bisiklet benim için bir alışkanlık oldu. Kilo almamak için antrenman yapacaksın, koşacaksın, bisiklet süreceksin ki şişmanlamayasın. Bu yüzden sürüyorum. Hür hissediyorsun kendini yolda. Hürsün, hiçbir şey yapmak mecburiyetinde değilsin, bütün düşüncelerinden uzak, kötülüklerden uzak kalıyorsun. Hürsün yolda, hürriyet var. Bu yüzden bisiklet sürüyorum." diye konuştu.

Günde yaklaşık 100 kilometre pedal çevirdiğini aktaran Özdil, zorda kalmadığı müddetçe motorlu araç tercih etmediğini söyledi ve ekledi:

“Araba öldürüyor, bisiklet öldürmez”

"Araba başka bir deyimle insan öldürüyor, bisiklet öldürmez. Bisikletle bir insana çarparsan biraz yaralayabilirsin ama öldürmez. 'Araba kullanmayın, almayın' demiyorum. Arabaları ihtiyacımız olduğu zaman kullanalım. Sağlığım el verdiği sürece bacaklarım tutarsa bisiklet süreceğim çünkü bisiklet çok iyi bir şey. Şu an 85 yaşındayım ama 95 yaşına kadar yaşarsam bisiklet süreceğim. Ne kadar zayıf olursa o kadar iyidir. Beni gören birçok kişi şaşırıyor, bana el sallıyor, korna yapıyor."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.