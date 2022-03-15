Kesintisiz Araç, Yaya ve Bisiklet Yolu Projesi Tamamlanıyor

Alanya Belediyesi Alanya merkezden başlayarak Kargıcak Mahallesi’ne kadar devam edecek kesintisiz araç, yaya ve bisiklet yolunu kapsayan Sahil Düzenleme Projesi’nde sona geldi.

Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmayı yakından takip eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel “Sürekli gelişen Alanya'da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama adına yaptığımız çalışmalarla Alanya'nın marka değerini yukarılara taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Her geçen gün büyüyen ve gelişen Alanya'nın ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çaba harcayan Alanya Belediyesi, Alanya Merkez ve Kargıcak Mahallesi arasındaki 21 km'lik alanda uygulamaya koyacağı kesintisiz araç, yaya ve bisiklet yolu çalışmasında sona geldi. Alanya Merkez'den başlayıp Kestel'e kadar devam edecek 7 km'lik bisiklet yolu çalışmasında ekipler beton döküm işlemine başladı. Çalışma tamamlandığında vatandaşlar Atatürk Anıtı ile Kargıcak Mahallesi arasında bisiklet yolunu kesintisiz olarak kullanabilecek.

“AMACIMIZ ALANYA'NIN MARKA DEĞERİNİ ARTTIRMAK”

Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'nın değerine değer katacak sahil düzenleme projesinin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi. Başkan Yücel, “Alanya'mız sürekli göç alması nedeniyle çok hızlı büyüyen bir bölge. Bizde bu büyümeye paralel olarak vatandaşların taleplerine cevap verebilecek projeleri hayata geçiriyoruz. Bu bölgede uygulayacağımız sahil düzenleme projesiyle hem araç trafiği rahatlayacak hem de bisiklet kullanan vatandaşlar güvenli bir yolculuk yapma imkânı bulacak. Ayrıca kaldırımı kullanan vatandaşlarımız da Alanya'nın en güzel manzarası eşliğinde yürüyüş ve spor yapabilecek” dedi. .