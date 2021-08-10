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Keşan'a Bisiklet Durakları Yerleştirildi

Keşan Belediyesi, Keşan'a bisiklet durakları yerleştirdi

7 Saat Önce
2021-08-10 16:41:22
Keşan'a Bisiklet Durakları Yerleştirildi

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Keşan'ı ilkler ile tanıştırmaya devam eden Keşan Belediyesi, şehrin farklı noktalarına bisiklet durakları yerleştirdi.

Belediye ekipleri bisiklet duraklarını ilk etapta; Gençlik Merkezi, Geri Dönüşüm Parkı, Alparslan Türkeş Meydanı, Belediye Kompleksi Meydanı ve Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde konumlandırdı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Keşan Belediye Başkan Vekili Şafak Uslu, “Keşan Belediyesi olarak ilçemizi ilklerle buluşturmaya devam ediyoruz. Keşan'ımızı bisiklet duraklarıyla tanıştırıyoruz. Keşan'da bisikletimi nereye bırakacağım derdine bu çalışmamız ile son veriyoruz. Bisiklet duraklarımızı; Gençlik Merkezi, Geri Dönüşüm Parkı, Alparslan Türkeş Meydanı, Belediye Kompleksi Meydanı ve Mehmet Gemici Cennet Bahçesinde konumlandırıyoruz. İlçemizde hem bisiklet yollarını hem de duraklarını oluşturuyor, şehrimizde bisikletli ulaşımın yaygınlaşmasını çok önemsiyoruz.” dedi.

Bisiklet kullanımını teşvik etmek adına birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade eden Uslu, “Son olarak ilçemiz için ilk olma özelliğini taşıyan bisiklet duraklarımızın montajını yaptık. Duraklarımızı bisiklet kullanımının yoğun olduğu noktalardan başlayarak yaygınlaştırmayı ve park kapasitelerini de talebe göre artırmayı planlıyoruz. Bisiklet kullanımının desteklenmesi konusunda Keşan'da örnek uygulamalar yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerinde bulundu.

KAYNAK: kesan.bel.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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