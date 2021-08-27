Kemalpaşa Yüz Yüze Eğitime Hazırlanıyor

6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanacak olan 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencileri ve öğretmenleri korona virüs salgınından korumak için görevliler okulların iç ve dış alanlarını dezenfekte ediyor.

6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanacak olan 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencileri ve öğretmenleri korona virüs salgınından korumak için görevliler okulların iç ve dış alanlarını dezenfekte ediyor.

Başlayacak olan yüz yüze eğitim için ilçede her türlü tedbirin alındığını ifade eden Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı "Pandemiden dolayı öğrencilerimiz okullardan uzak kaldı. 6 Eylül'de yeniden yüz yüze eğitime başlıyoruz. Belediye ekiplerimiz ilçemizde bulunan tüm okullarda öğrencilerimizin sağlığı için her türlü tedbiri alıyoruz. Belediye ekiplerimiz ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile ortaklaşa çalışmasıyla okul ve çevresi dip bucak defenzekte ediliyor. Çocuklarımızın sağlığı herşeyden önemli. Eğitim yılı boyunca ekiplerimiz çalışmalarına özenle devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.