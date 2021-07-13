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TIMETURK / BİSİKLET / Kazak Sporcu Türkiye'deki Bisiklet Turunda Marmaris'e Ulaştı

Kazak Sporcu Türkiye'deki Bisiklet Turunda Marmaris'e Ulaştı

Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanmasının 30. yıl dönümü nedeniyle bisikletle Türkiye turuna çıkan Kazakistanlı sporcu Damir Kushuyev, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

55 Dakika Önce
2021-07-13 13:50:52
Kazak Sporcu Türkiye'deki Bisiklet Turunda Marmaris'e Ulaştı

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Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasının 30. yıl dönümü nedeniyle bisikletle Türkiye turuna çıkan Kazakistanlı sporcu Damir Kushuyev, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Kushuyev, İstanbul-Antalya-Ankara-İstanbul güzergahında "Kazakistan-Büyük Şahsiyetlerin Ata Yurdu" adını verdiği bisiklet turunu gerçekleştiriyor.

Kazak-Türk kardeşliğini ve dostluğunu sembolize eden proje kapsamında 25 Haziran'da İstanbul'dan hareket eden Kushuyev, Antalya'ya, sonra da Kaş, Fethiye üzerinden Marmaris'e vardı.

Marmaris ilçesinde belediye ekiplerince karşılanan Kazak sporcu, Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a misafirperverliği için teşekkür etti.

Toplam 3 bin kilometre yol kat edecek Kazakistanlı bisikletçi, Marmaris'ten Efes Antik Kenti üzerinden İzmir'e hareket etmek için yola çıktı.

Daha önce, Kazak şair ve düşünür Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı dolayısıyla Almatı'dan Zhidebay köyüne 46 günde bin 200 kilometre yürüyen Kushuyev, Almatı'dan Aktöbe'ye de 24 günde 2 bin 200 kilometre bisiklet sürmüştü. (AA)

Bisikletle Türkiye'de turuna çıkan Kazak sporcu Kushuyev, Marmaris'e ulaştı
Bisikletle Türkiye'de turuna çıkan Kazak sporcu Kushuyev, Marmaris'e ulaştı
Bisikletle Türkiye'de turuna çıkan Kazak sporcu Kushuyev, Marmaris'e ulaştı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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