Kayseri’de Bisiklet Turizmi Başlıyor

Bisiklet İnisiyatifi ekibi, Erciyes’te gerçekleştireceği 4 günlük kamp süresince Kayseri Bisiklet Turizmi çalışmalarını yürütecek.

Bisiklet İnisiyatifi Kayseri temsilcisi Haluk Aykaç'ın daveti üzerine farklı illerden gelen Bisiklet İnisiyatifi üyeleri Kayseri Bisiklet Turizmi için hazırlanan programda hem bisiklet rotalarını deneyimleyecek hem de tanıtım amaçlı video çekimleri gerçekleştirecek.

14 Ağustos Cumartesi gününden itibaren başlayarak 17 Ağustos Salı gününe kadar sürecek çalışmalar hakkında bilgi veren Haluk Aykaç, bu program için uzun süredir hazırlık yaptığını söyledi.

Aykaç sözlerine şöyle devam etti; “Uzun yıllardır Turizm sektöründe yöneticilik yapmış bir birey olarak Kayseri'de Turizm'in gelişmesi ve bölgemizin tanıtımı için birçok çalışmaya destek verdim. Özellikle bu kadar tarihi, geçmişi, kültürü ve doğal güzellikleri olan bir şehir olmasına rağmen Kayseri'nin Kapadokya'nın gerisinde kalması, hatta Kayseri Havalimanına gelen yerli ve yabancı turistlerin Kayseri merkezine bile uğramadan direkt transferlerle Kapadokya bölgesine gitmesi bizler için üzücü olan taraftır.

Aslında burada bölge turizmcileri ve yöneticilerinin de öz eleştiri yapması gerekir diye düşünüyorum, çünkü Kayseri'nin Kapadokya'dan bir eksiği olmadığı aşikardır. Bu noktadan yola çıkarak Kayseri ve bölgemizin tanıtımı, turizmi'nin ve ekonomisinin gelişmesi için kolları sıvadım, öncelikle otellerle görüşmeler yaptım ve gördüm ki onlarında böyle bir beklentisi ve ilgisi mevcut, özellikle Loft Hotel Kayseri, Das Hotel Erciyes, Holiday Inn Kayseri ve Wyndham Grand Kayseri Hotel yöneticileriyle görüş birliğine varmak beni çok mutlu etti.

Ardından sırasıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş , Spor A.Ş , Talas Belediyesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Tursab ve Kayseri Ticaret Odası ile görüşmeler gerçekleştirdim ve kendilerinden de tam destek aldım. Bu görüşmelerden sonra harekete geçmenin zamanının geldiğini anlayıp Bisiklet İnisiyatifi olarak Turizm çalışmalarının projeden öteye geçmesi gerektiğini ve bunu da İnisiyatif sahibi kişiler ve kuruluşlar tarafından üstlenilmesinin doğru olacağını düşündüm.

Bu noktada Kayseri Erciyes'te 14,15,16 ve 17 Ağustos'ta bir Turizm ve bölge tanıtımı kampı yapmaya karar verdim ve Bisiklet İnisiyatifi kurucuları Cengiz Yargıç ve Nesrin Yaman'ı Kayseri'ye davet ettim. Geldiklerinde ilk tepkileri Kayseri'de çok güzel bir tarihi, kültürel ve doğal mirasın bulunduğunu ifade ettiler. Buradaki potansiyeli görünce Türkiye'nin birçok il ve ilçesinden seçkin bisikletçileri ve bloggerları bu kampımıza davet ettik. Bu kamp süresince bölge tanıtım filmleri ve paylaşımları yapıp Tur rotalarını da belirleyeceğiz. Tur rotalarının drone ve gopro kameralarla görüntülenmesi buraya gelecek turistlerin adeta kendilerini burada hissetmesine ve deneyimlemek istemesine yol açacak çünkü günümüzde sosyal medyanın ve blog yazılarının etkisi gerçekten tartışılmaz.

Burada duruma sadece Turizm olarak dar çerçeveden değil de bölge ekonomisin canlanması, ilave istihdam sağlaması, ülke ve bölge tanıtımı sağlaması olarak bakarsak yaptığımız çalışmanın değerinin daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Bu faydaların festivaller gibi senenin belli zamanlarında gelir ve tanıtım sağlayan projeler gibi değil bizim yaptığımız gibi sürekli hale gelmesi için Turizm'in işin içine katılması gerekir. Bisiklet Turizmi ise diğer Turizm alanlarına göre daha bakir ve potansiyeli yüksek alternatif bir niş Turizm türüdür. Dünya'nın birçok ülkesinde insanlar Yaz Tatili anlayışından çıkarak alternatif Turizm türlerine ilgi duymaya başladı, Bisiklet Turizmi ise bunun en popülerlerinden birisidir. Hem Turizm'i, ekonomiyi geliştirir hem de doğa ve çevre dostu olması avantajı vardır. Pandemi sürecinde bulaş riskini en aza indiren bir ulaşım, hobi ve spor aracı olarak bisiklet daha da popüler hale gelmiştir.

Bölgemizde Bisiklet Turizmi'nin gelişmesi ve tanıtımı için çalışmalarımız artık projede kalmayıp hemen satış kanallarına yöneltilecek ve en kısa sürede turlarımıza başlayacağız. Desteklerinden dolayı tüm bölge yöneticilerine teşekkür ederim

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.