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Kayseri Bisiklet Turizmi Ağında Mimar Sinan'ın Evi de Var.
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TIMETURK / BİSİKLET / Kayseri Bisiklet Turizmi Ağında Mimar Sinan'ın Evi de Var.

Kayseri Bisiklet Turizmi Ağında Mimar Sinan'ın Evi de Var.

Mimar Sinan'ın doğduğu ev ve köydeki tarihi evler bisikletle gezilebilir.

52 Dakika Önce
2021-08-25 17:38:18
Kayseri Bisiklet Turizmi Ağında Mimar Sinan'ın Evi de Var.

Mimar Sinan'ın doğduğu ev ve köydeki tarihi evler bisikletle gezilebilir. Ev, Kayseri'nin Koramaz vadisi içinde Ağırnas köyünde bulunuyor. Vadi toplamda 12 kilometre ve bu alan içerisinde 7 tane köy var. Koramaz vadisinin tarihi mö 3500e kadar uzanıyor. Özellikle yeraltı şehirleriyle meşhur olan vadinin üst kısımlarında kaya oyması yerleşmeler var. Şehirleşmeye dönen bu yerleşim alanları dönem dönem gelişmeye devam etmiş, giderek sarnıçlar, yaşam odaları, hayvanlar için alanlar kurulmuştur.

Doğu roma döneminde pagan inanışı hakimken bölgedeki güvercin evleri önceden mezarlık olarak kullanılıyordu. Doğu romanın hristiyanlığı kabul etmesiyle yerleşkelerde şapel sayısı artmaya başladı. Sayısız şapelin yanı sıra kaya mezarlar ve dehlizler de oldukça fazla. Koramaz vadisi, Unesco tarafından korunmaya alınmış durumda.

Mimar Sinan'ın doğduğu köyün evleri ise 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar eklemeler yapılarak inşa edilmiş. İşte böyle bir ortamda doğan Mimar Sinan yaşadığı dönemde yaptığı mimarilerle dünyaya kültürümüzü ve kendini tanıttı. Bisiklet inisiyatifi ekibi bu usta mimarın doğduğu toprakları, büyüdüğü sokakları keşfe çıkarak bisiklet turizmi rotasına ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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