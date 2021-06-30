Kayseri Bisiklet Eğitmeni Haluk Aykaç

Bisiklet İnisiyatifi Topluluğunun 'Hobini İşe Çevir' hareketine katılan Haluk Aykaç, Kayseri'de bisiklet eğitimlerine başladı

Bisiklet İnisiyatifi Topluluğunun 'Hobini İşe Çevir' hareketine verdiği eğitimlerle katkı sağlayan isimler arasına Haluk Aykaç da katıldı. Haluk, bisiklete binmeye çocukluğundan beri hasret kalan Kayserilileri bisikleti öğrenmeye davet ediyor.

"Bisikleti, spor ve ulaşım alanlarında günlük rutinde kullanan biriyim. Bu harekete katıldıktan sonra verdiğim eğitimlerle bisiklet sürmeyi sevdirenlerden biri olmanın mutluluğunu yaşıyorum."

Haluk 32 yaşında, İstanbul'da doğup büyüdü. Selçuk Üniversitesi İşletme Fakültesi Yüksek Lisans mezunu. 11 yıldır turizm yöneticiliği yapıyor. Kayseri'de yaşıyor. Bu topluluğun bisiklet ulaşımına ve turizmine katkı sağlayacağını düşündüğünden aramıza katılmayı tercih etti. Kayseri'de eğitimlerine aralık vermeden devam eden Haluk, topluluk ile ilgili düşüncelerini eğitimlerle yaşadığı süreci ve deneyimlerini paylaştı.

"Her şeyin bir eğitimi var ve bisikletin eğitimi neden olmasın diye düşündüm. Bisiklet sürmek isteyenlere bunu en iyi şekilde gösterebileceğimi düşündüm. Hem sporun bir parçası hem de ulaşımın bir parçası olduğu için özellikle eğitim veren bir kuruluş olmamasıyla talebin de çok olacağını düşündüğümden ilgimi daha çok çekti. Böyle bir topluluğun içinde olmaktan ve bu topluluktakilerle tanışmaktan çok memnun oldum. Kendi işim haricinde kendi yönetebileceğim, saatlerini kontrol edebileceğim ek bir işimin olması ve sevdiğim ulaşım aracını insanlara öğretecek olmam işe dahil olmamı kolaylaştırdı." dedi.

Bisiklet eğitimlerini işiyle birlikte devam ettirirken aynı zamanda yakınlarına eğitim vermeyi de ihmal etmiyor

"Yakınlarıma bisiklet sürmelerinde destek oluyorum. Annem de bisiklete binmeyi çok istiyor. İşlerimden zaman bulduğumda ona da göstermek istiyorum, fakat yakınlarına öğretirken insan biraz bocalayabiliyor. Sabırlı ve anlayışlı olmak gerekli." diyor.



Ayrıca verdiği ilk derste yaşadığı deneyimleri anlattı:

"İlk dersim beyin kanaması geçirmiş, bedensel engeli olan küçük bir öğrencimle oldu. İlk başlarda bisiklet eğitimi için uygun olmayacağını düşündüm. Sonra aramızda bir bağ oluştu. Babası önceden 26" jantı olan bir bisiklet almış. Haliyle seleye oturmakta zorlanıyor ve dengede durma problemi yaşıyordu. Bana karşı duyduğu güven ve paylaşımlarımız arttıkça onunla bağ kurdum. Özellikle çevredeki arkadaş grubu ve akraba çocuklarıyla yaptıkları bisiklet yarışlarında bulunamamaktan yakınıyordu. Yardım etmeseydim içinde ukde kalacağını biliyordum. Şu anda bisiklete binmeyi ögrendi ve bisiklet sürebiliyor. Ona öğrenmeden önce bir sözüm vardı; bisikletine bir zil alacaktım. Ziline de kavuşmuş oldu. Tüm ailesini öğrenme sürecinde çevresinden uzaklaştırmıştım. Annesi balkondan izliyordu ve sürdüğünü görünce alkışlamaya basladı. Bunu yaşamak bile benim için farklı bir deneyimdi; annesi ve özellikle onun mutlu görmek beni de mutlu etti." diyor.

Bisiklet eğitimlerinde özellikle ileri yaşlardaki kişilerin istekliliği dikkat çekiyor. Çocukluğunda dolduramadıkları bu boşluğu, ancak emekli olduktan sonra fırsat bulup Bisiklet İnisiyatifi sayesinde dolduruyorlar. Haluk, 50 yaşındaki öğrencisi ile yaşadığı deneyimi anlatıyor: "Verdiğim başka bir eğitimde öğrencim 50 yaşında henüz emekli olmuş bir hanımefendi idi. Emekliliğinden sonra yapılacaklar listesinde ilk sıraya bisiklet öğrenmeyi koymuş. Kayseri'de böyle bir eğitim olduğunu görünce çok şaşırmış ve hemen eğitim almak istemiş. Ders boyunca çok mutluydu; birlikte güldük, eğlendik ve sohbet ettik. Özellikle merkezi bir parkta eğitim yaptım; çevrede tanık olan insanların tepkisi de çok iyiydi. Yorulmasına rağmen bir tur daha binelim dedi ve devam etmek istedi." dedi.

"Bisiklet turizmi ilgimi çekiyor; hem kendi işime katkı sağlayacak hem de Kayseri'de buna öncü olabileceğim için heyecanlanlıyım"

"Bisiklet benim için sadece eğitimlerle sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda 11 senedir içinde bulunduğum turizm sektörüne katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu anlamda topluluğun hedeflerimi gerçekleştirmede yardımcı olacağı kanaatindeyim." diye sözlerine ekledi.

Kayseri bisiklet ulaşımı konusunda gelişmeye devam ediyor

Kayseri yer şekilleri itibariyle inişlerin ve çıkışların az olduğu düz arazilere sahip bir kent. Şehir merkezinden çoğu yere ulaşım bisikletle yapılabiliyor.

"İstanbul'da yaşadığım zamanlarda Pendik'ten Kadıköy'e gitmem gerektiğinde bisikletle ulaşım beni çok yorardı. Kayseri'de bisiklet ulaşımı daha kolay. 10-12 km uzaklıktaki yerlere rahatlıkla ulaşım sağlanabiliyor. " dedi. Ayrıca Kayseri'deki bazı bisiklet ulaşım projelerinden bahsederek sözlerine ekledi. "Merkezde Kaybis adında bir sistem var. Kayseri Spor A.Ş.'nin sağladığı bisikletleri 30 dk boyunca ücretsiz kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz istasyona geri bırakıyorsunuz. İnsanlar bisikletle ulaşımı bu yolla da sağlayabiliyor. Aynı zamanda belediyenin bisiklet yolu projeleri var. Memduh Büyükkılıç, 3 Haziran'da 15 km'lik bir bisiklet yolu projesinin yapımına geçileceğinden bahsetti. Millet bahçesinde de 3 km uzunluğunda bir bisiklet parkuru olacağını belirtti."

Bisiklet ile tüm şehri ve yakın çevresindeki doğal güzellikleri pedallayarak gezebilirsiniz

"Tarihi, kültürü ve coğrafyası açısından oldukça zengin bir kent olmasına rağmen ilk geldiğim zamanlarda turizm bilinci çok fazla gelişmemişti. Hala sistem tam olarak oturmuş değil. Önemli olan doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri en güzel şekilde insanlara tanıtmak. Bisiklet açısından ulaşılabilir uzaklıklara sahip Kayseri gibi bir kentin bisiklet turizmiyle tanınmasını gönülden isterim. Kent halkından bile her yeri gezip görmemiş kişiler var. Oluşturulacak bisiklet rotaları, özellikle bu kişilerin bakış açısını değiştirmek, tarihi mekanların ve doğal güzelliklerin görülmesi amacıyla gereken bilincin artmasında rol oynayacaktır. Aslında herhangi bir motorsuz araca ihtiyaç duymadan bile gezip görülebilir yerler olduğunu hatırlatmalıyız. Bisiklete bu konuda çok iş düşüyor. Kapadokya, Erciyes Kayak Merkezi, Talas Ali Dağı yeraltı şehri, Kayseri Kalesi, Soğanlı Harabeleri, Ağırnas; Karpuzbaşı, Derebağ şelaleleri ile Tuzla Gölü, Sultansazlığı Milli Parkı ve Hürmetçi Köyü gibi büyük hükümdarlıklar görmüş tarihi ve doğal güzellikleri barındıran mekanlarımız oluşturulan bisiklet rotaları ile merakımızı daha çok cezbedecek.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.