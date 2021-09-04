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Kask Takmak Baş Yaralanmalarını %70 Oranında Azaltıyor
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Kask Takmak Baş Yaralanmalarını %70 Oranında Azaltıyor

2016 yılında yapılan istatistiklere göre kask takmak yaralanmaları büyük ölçüde engelliyor.

20 Dakika Önce
2021-09-04 23:26:15
Kask Takmak Baş Yaralanmalarını %70 Oranında Azaltıyor

2016 yılında New South Wales Üniversitesi'nden Avustralyalı istatistikçiler, Jake Olivier ve Prudence Creighton, dünya çapındaki pek çok araştırmayı birleştirerek 64 bin civarında bisikletciden topladıkları veriler sonucunda kask takmanın baş yaralanmalarını %70 oranında azalttığı sonucuna ulaştı. Araştırmada, ölümcül olabilecek baş yaralanmalarını %65 oranında azalttığı belirtilen kaskın, yüz yaralanmalarında da %33 oranında azaltma sağladığı açıklandı.

Yaralanmalara karşı bu kadar etkili olduğu kanıtlanan kaskların tüm bisikletçiler için olduğu gibi yeni başlayan ve daha çok düşme problemleriyle karşılaşabilen bisikletçiler için de önemi büyük.

 

Kaynak: Cyclist Türkiye

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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