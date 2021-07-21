Kale'de 100 Öğrenciye Bisiklet Hediyesi

Kurban Bayramı hediyesi olarak Kale Kaymakamlığı ve Kale Belediyesi 100 öğrenciye bisiklet hediye etti

Kale Kaymakamlığında düzenlenen bisiklet dağıtımı etkinliği, sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına dikkat edilerek gerçekleşti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım, çocukların mutluluğunun her şeye değer olduğunu belirterek, ilçe merkezi ve mahallelerdeki öğretmenlerin yardımıyla 100 öğrenciye bu bayram günü sürpriz yapmak istediklerini belirtti.

Kale Kaymakamlığı ve Kale Belediye başkanlığı ile ilçe esnafı tarafından temin edilen bisikletlerin dağıtımı görevliler tarafından gerçekleştirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.