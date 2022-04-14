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TIMETURK / BİSİKLET / 'Kalbini koru, bisikletle yaşama bağlan'

'Kalbini koru, bisikletle yaşama bağlan'

FİNİKE Bisikletliler Derneği tarafından 9- 15 Nisan Kalp Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak ve kalp sağlığına dikkati çekmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

1 Saat Önce
2022-04-14 10:34:27
'Kalbini koru, bisikletle yaşama bağlan'

Finike Bisikletliler Derneği, tarafından 9- 15 Nisan Kalp Haftası etkinlikleri kapsamında 'Kalbini koru, bisikletle yaşama bağlan' sloganıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan bisiklet tutkunları Atatürk Parkı'nda bir araya gelip, şehir turu attı. .

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