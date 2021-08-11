İzmit, Cengiz Anaç Anısına Pedal Çevirecek

İzmit Belediyesi, Eşme mevkiinde bisikletiyle seyir halindeyken geçirdiği trafik kazası nedeniyle yaşamını yitiren KOBİDOS’un eski başkanlarından Cengiz Anaç adına bisiklet turu düzenliyor

Kente değer katan ve İzmitlilerin hafızasında yer edinen isimleri düzenlediği etkinliklerle unutturmayan İzmit Belediyesi, bisiklet tutkunu Cengiz Anaç'ı da unutmadı.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (KOBİDOS) yaklaşık bir ay önce Eşme mevkiinde bisikletiyle seyir halindeyken tırın altında kalarak aramızdan ayrılan KOBİDOS eski başkanlarından Cengiz Anaç için bisiklet turu organize ediyor.

İzmit Belediyesi öncülüğünde gerçekleşecek organizasyona Cengiz Anaç'ın ailesinin yanı sıra sevenleri ve bisiklet tutkunları katılacak. 15 Ağustos 2021 Pazar günü düzenlenecek bisiklet turu saat 09.00'da Yahya Kaptan'da bulunan İzmit Belediyesi Bisiklet Eğitim Parkuru'ndan start alacak.

Rotasını şehir merkezi olarak belirleyen bisikletli grup, tramvay güzergahından ilerleyerek Kanal Boyu, Eski Bekirpaşa Karakolu, Cumhuriyet Parkı, Acısu istikametinde ilerleyecek. Anaç'ın sevenleri bisikletleriyle İzmit'in çevresinde turlayarak yine Yahya Kaptan'da bulunan Gülümse Kafe'de anma turunu tamamlayacak. Kocaeli (IGFA)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.