İzmir'de Bisikletliler İçin Farkındalık Kampanyası

İzmir Büyükşehir Belediyesi 'trafikte bisiklet bilincini' güçlendirmek için farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'trafikte bisiklet bilincini' güçlendirmek için farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Bu doğrultuda 30 ilçedeki dijital ekranlarda ve billboardlarda motorlu taşıt sürücülerine yönelik mesajlara yer verilirken, 15 ESHOT otobüsünün arka cephelerine de özel tasarımlar giydirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, çevreci ve sağlıklı ulaşım aracı bisikletin kullanımını 7'den 70'e artırma çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda bisiklet güzergâhları çeşitlendiriliyor, bisiklet kullanıcılarına ücretsiz tamir noktalarıyla da destek olunuyor.

Son iki yılda bisiklet yollarının uzunluğu 87 kilometreye çıkarılırken, bir yandan da trafikte bisiklet bilincinin güçlenmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu doğrultuda, 30 ilçede bulunan yol bilgilendirme ekranlarında, led panolarda ve billboardlarda, özellikle motorlu taşıt sürücülerine yönelik farkındalık kampanyası başlatıldı. Trafikte bisiklet sürücülerinin güvenliği için dikkat edilmesi gereken kuralların hatırlatıldığı mesajlar ve görsel tasarımlar, şehir merkezindeki ana güzergâhlarda çalışan 15 adet ESHOT otobüsünün arka cephelerine de giydirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.