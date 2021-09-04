DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kask Takmak Baş Yaralanmalarını %70 Oranında Azaltıyor
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Ürdün Kralı Abdullah ile görüştüğü ortaya çıktı
İzmir'de Bisikletliler İçin Farkındalık Kampanyası
Başkentte Bisiklet Kampüsü
Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 50'den fazla kişi gözaltına alındı
Atatürk'ün 'parayı paylaştığı' isimler
Yunanistan, 50 Suriyeli göçmeni ıssız bir adaya bırakarak ölüme terk etti
Tasarruf ettiren atasözleri
Azerbaycan'dan Rusya'nın 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' ifadesine tepki
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 110 bini aştı
Ütü ve ısıtıcıdan fatura düşer mi?
ABD yönetimi Afganistan'da insani yardım için hükümet yerine BM ve diğer yardım ajanslarını fonlayacak
Türk tıbbi cihazları 'bağımlılığa pansuman'
Fransa'da Paris Valiliği önünde çadır kuran evsizler bekleyişlerinin 4'üncü gününde tahliye edildi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 647 bin 593'e çıktı

TIMETURK / BİSİKLET / İzmir'de Bisikletliler İçin Farkındalık Kampanyası

İzmir'de Bisikletliler İçin Farkındalık Kampanyası

İzmir Büyükşehir Belediyesi 'trafikte bisiklet bilincini' güçlendirmek için farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

34 Dakika Önce
2021-09-04 23:13:49
İzmir'de Bisikletliler İçin Farkındalık Kampanyası

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'trafikte bisiklet bilincini' güçlendirmek için farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Bu doğrultuda 30 ilçedeki dijital ekranlarda ve billboardlarda motorlu taşıt sürücülerine yönelik mesajlara yer verilirken, 15 ESHOT otobüsünün arka cephelerine de özel tasarımlar giydirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, çevreci ve sağlıklı ulaşım aracı bisikletin kullanımını 7'den 70'e artırma çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda bisiklet güzergâhları çeşitlendiriliyor, bisiklet kullanıcılarına ücretsiz tamir noktalarıyla da destek olunuyor.

Son iki yılda bisiklet yollarının uzunluğu 87 kilometreye çıkarılırken, bir yandan da trafikte bisiklet bilincinin güçlenmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu doğrultuda, 30 ilçede bulunan yol bilgilendirme ekranlarında, led panolarda ve billboardlarda, özellikle motorlu taşıt sürücülerine yönelik farkındalık kampanyası başlatıldı. Trafikte bisiklet sürücülerinin güvenliği için dikkat edilmesi gereken kuralların hatırlatıldığı mesajlar ve görsel tasarımlar, şehir merkezindeki ana güzergâhlarda çalışan 15 adet ESHOT otobüsünün arka cephelerine de giydirildi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş