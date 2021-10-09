İzmir Bisikletle Gezilir.

İzmir’de yaşıyorsanız veya kısa süreliğine gelmişseniz hiç farketmez, her durumda İzmir de gezebileceğiniz en iyi araç bisiklettir.

Ne trafikte kalıyorsun ne de otobüs ve metro'nun geliş saatini bekliyorsun. İstediğin yere istediğin zaman gidebilirsin. Hiç bir planın olmasa bile sadece İzmir bisiklet sahil yollarında bisiklet sürmek bile size güzel bir keyif verir. İzmirlinin denizle buluştuğu, gün batımını büyük bir keyifle izlediği, yaz ve bahar aylarında çimlere uzanıp güneşin tadını çıkarabileceğiniz Kordonboyu, İzmir'in simgeleri arasındadır. Palmiyelerle süslü Kordon'da Gündoğdu Meydanı'nın yanından başlayan çim alan ise bugün gençlerin bir araya gelip, şarkılar söylediği, birşeyler içip sohbet ettiği bir buluşma noktası konumundadır. Tabiki bisiklet sevenler için de İzmir sahil şeridi Kordon da boydan boya bisiklet yolu var. Bisiklet süren herkesin kullandığı yol olduğu için bazen kalabalık olur akşamları. Geçen her bisikletçiler birbirine zil çalarak saygıyla selamlaşırlar. Seni tanımayan biri olsa bile. Küçücük bir zilin ‘tıntın' sesinin de büyük anlamları vardır.

Konak Meydanında bulunan İzmir Saat Kulesi bize zamanı hatırlatıyor. Bisikletle yapacağınız gezilerde zamanı en iyi şekilde kullanırsınız. Bisiklet üzerindeyken yolculuk boyunca göreceğiniz birçok ayrıntıyı kaçırmamış olursunuz. Bunların bir tanesi de Konak Meydanı'nda yer alan ve İzmir'in sembolü olan Saat Kulesi Osmanlı Padişahı Sultan 2.Abdülhamit'in tahta çıkışının 25.yılını kutlamak amacıyla 1901 yılında; İzmir Valisi Kıbrıslı Kamil Paşa, Bahriye Mirlivası Said Paşa ve Belediye Reisi Eşref Paşa'dan oluşan komisyon tarafından yaptırılmıştır. Bu yapı 25 metre yüksekliğinde, dört katlı ve sekizgen planlıdır. Platformu beyaz mermerden ve diğer yapıları ise; kesme taştan yapılmıştır. Kolonlar Kuzey Afrika temasını taşır. Kulenin saati Alman İmparatoru 2. Wilhelm tarafından hediye edilmiştir. Saat Kulesi'nin dışı baklava dilimi kabartmaları yapılmış ve 4 tane 75 cm. çapında saat eklenmiştir. Tarihini bilmeyen kalmasın.Hem gezeriz hem de tarihimizi öğreniriz.

"Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!"

Evet Cumhuriyet Meydanda Mustafa Kemal Atatürk'ün komutunu simgeleyen Atatürk anıtını bilmeyen İzmirli veya İzmir'e gelip de görmeden giden yoktur. Mutlaka herhangi bir nedenle yanından geçmişsinizdir. Bazı insanlar da Gündoğdu Meydanı olarak da bilirler.

Eskiden İzmir'de otobüs ve metro'ya bisiklet ile binilmiyordu. Ancak küçük bisikletlere izin veriliyordu yani katlanır bisikletlere. Artık fark edilmiyor küçük büyük olması, bütün bisikletlere izin veriliyor. Bu da demek ki istediğin heryere götürebilirsiniz bisikletinizi. Ama otobüse binecekseniz ESHOT'tan bisiklet taşıyıcılı olan otobüs saatlerine bakmayı unutmayın. Çünkü toplu taşıma araçlarına belirli saatlerde biniliyor. Bir de unuttum tabi ki deniz ulaşım araç rapur da var

İzmir içi sefer yapan deniz ulaşım araçlarına her zaman bisikletle binebilirsiniz.

Asansöre bile bisikletle bindik. İzmir in en güzel manzarasını seyredebileceğiniz Tarihi Asansör

Kıbrıs Şehitleri Caddesi günün her saatinde hareketli. Kalabalıklar arasından geçerken bisiklet zilimizi çala çala ilerliyoruz. Bisiklet zili, araba kornası gibi kulakları tırmalamaz aksine bulunduğu ortamı daha da şenlendirir. Tek başınıza da olsanız bisikletle rahatça gezebilirsiniz.

İzmir Bisikletle Şehiriçi Gezi Rotaları;

Şehiriçi Kültür Rotası; Alsancak, Konak, Saat Kulesi, Asansör, Agora, Fuar Alanı, Alsancak

Kordon Hattı; Alsancak, Konak, Güzelyalı, İnciraltı Kent Ormanı

Karşıyaka Hattı; Karşıyaka, Bostanlı, Sasalı Doğal Yaşam Parkı

İzmir'de rehberli bisiklet turları yapmak isterseniz www.bisikletinisiyatifi.com sitesinden İzmir ekibi ile iletişim kurabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.