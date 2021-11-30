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İstanbul'un En Uzun 'Bisiklet Yolu Projesi' Pendik'te Devam Ediyor

Pendik Belediyesinin geçen yıllarda başlattığı bisiklet yolu projesi kaldığı yerden devam ediyor. 10 km’lik etabı tamamlanan proje kapsamında güzergaha bisiklet park istasyonları yerleştirilmeye başlandı

38 Dakika Önce
2021-11-30 13:12:28
İstanbul'un En Uzun 'Bisiklet Yolu Projesi' Pendik'te Devam Ediyor

Pendik Belediyesinin geçen yıllarda başlattığı bisiklet yolu projesi kaldığı yerden devam ediyor. 10 km'lik etabı tamamlanan proje kapsamında güzergaha bisiklet park istasyonları yerleştirilmeye başlandı.
Pendik Belediyesinin bisikletli ulaşımı teşvik etmek üzere Yenişehir, Çamlık, Kurtköy ve Harmandere bölgelerinde başlattığı “Bisiklet Yolları Projesi” kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda başlayan proje kapsamında güzergahlara bisiklet park istasyonları yerleştirilmeye başlandı. Projenin tamamı bittiğinde 29 adet olacak istasyonlardan ilk etapda 8 tanesinin imalatı Pendik Belediyesince tamamlandı.
Ekonomik ve çevreci bir ulaşım aracı olan bisikletin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yapılan bisiklet yolu projesi Yenişehir, Çamlık, Kurtköy ve Harmandere bölgelerinde yapılıyor. Etap etap yapılan proje tamamlandığında güzergahın uzunluğu 50 km'yi bulacak. Tüm bisiklet yolları metro, okullar ve AVM'lere entegre edilecek. Bisiklet yollarında ilerleyen yıllarda teknik servisler de yer alacak. Proje tamamlandığında İstanbul'un en uzun bisiklet yolu olacak. Güzergahtaki bisiklet istasyonlarının montajı İSBAK A.Ş tarafından yapılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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