İstanbul'da Eurovelo bisiklet rota çalışmaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Şefliği Avcılar-Yenikapı rotasında çalışmalarına devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Şefliği sosyal medya hesaplarından Eurovelo'nun İstanbul'daki ayağında yapılan çalışmaları yayınlamaya devam ediyor. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı Bisiklet Şefliği Bisikletliler Derneği ekibi ile gerçekleştirdiği çalışmada, Avcılar-Yenikapı güzergahını pedalladı. Riskli noktaları belirlemek için 22 km'lik sürüş gerçekleştiren ekip, rotanın Anadolu bağlantısı için Üsküdar-Riva güzergahında da 42 km'lik sürüş gerçekleştirmişti. Rotanın bu ayağı ise Beykoz'un Akbaba, Dereseki ve Alibahadır köylerinden geçiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.