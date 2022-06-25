İstanbul'da bisiklet yarışı; bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, yarın yapılacak 'Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı' nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahları duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 07.00'den 13.30'a kadar trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:

"Strazburg Caddesi Sahil istikametine Ataköy Polis Merkezi önünden kapanacak. Zübeyde Hanım Caddesi ile Strazburg Caddesi kesişimi Ali Rıza Efendi Caddesi yönüne akım verilmeyecek. 19 Mayıs Caddesi ile Ali Rıza Efendi Caddesi kesişimi. Akım Ali Rıza Efendi Caddesi'ne verilmeyecek. Conk Bayırı Caddesi kapanacak."

Alternatif güzergahların ise Rio De Janerio Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ile Strazburg Caddesi kesişiminden sahil istikameti ve Sinan Erdem istikameti, Dumlupınar Sokağı, Remzi Kazancıgil Caddesi ve Yeni Fişekhane Caddesi olacağı bildirildi.

Beyoğlu'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak

Beyoğlu'nda, izinsiz toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri faaliyetlere ilişkin sosyal medyadan yapılan çağrılar nedeniyle yarın bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu'nda saat 11.00 itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Sıra Selvı̇ler Caddesi (Meşelı̇k Sokak'tan Taksı̇m Meydanı istı̇kameti), Taksı̇m Meydanı (büfeler önü - İstı̇klal Caddesı̇'ne bağlanan yol), Refı̇k Saydam Caddesı̇'nden Asmalı Mescı̇t Caddesı̇'ne gı̇rı̇ş-çıkış, Ensı̇z Sokak (ilk Beledı̇ye Caddesi kesişimi), Balo Sokak (Turnacıbaşı Caddesi keşimi), Sadrı̇ Alışık Sokak (Atıf Yılmaz Caddesi), Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelı̇k Sokak, Sadrı̇ Alışık Sokak'tan İstı̇klal Caddesı̇'ne gı̇dı̇ş istı̇kameti, Yeni Çarşı Caddesi (İstı̇klal Caddesi keşı̇sı̇mi), Taksı̇m Tünel gı̇rı̇şi, İstı̇klal gı̇rı̇şi, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Bı̇llurcu Sokak, Dı̇van Kavşağı, Kazancı Yokuşu. Şişhane Meydan ve bağlı ara sokaklar, Firuzağa Meydan ve bağlı ara sokaklar."