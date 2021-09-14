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İspanya Bisiklet Turu’nda zafer Primoz Roglic’in
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TIMETURK / BİSİKLET / İspanya Bisiklet Turu’nda zafer Primoz Roglic’in

İspanya Bisiklet Turu’nda zafer Primoz Roglic’in

Yol bisikletinde sezonun en prestijli yarışları arasında yer alan İspanya Turu’nu, Jumbo-Visma takımından Sloven Primoz Roglic üst üste üçüncü kez kazandı.

52 Dakika Önce
2021-09-14 22:59:26
İspanya Bisiklet Turu’nda zafer Primoz Roglic’in

Yol bisikletinde sezonun en prestijli yarışları arasında yer alan İspanya Turu'nu, Jumbo-Visma takımından Sloven Primoz Roglic üst üste üçüncü kez kazandı. Başlangıcı 14 Ağustos'ta yapılan 76. İspanya Bisiklet Turu, Padron bölgesi ile Santiago de Compostela kenti arasındaki 21. etap yarışıyla sona erdi.

Bireysel zamana karşı kategorisinde yapılan 33,8 kilometrelik etabı 44 dakika 2 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamlayan 31 yaşındaki Roglic, genel klasmanda da zirveye uzandı.

Sloven sporcu, genel klasmanı 83 saat, 55 dakika, 29 saniyede bitirerek üst üste üçüncü kez bu turda adını zirveye yazdırdı. Genel klasmanda Roglic'in 4 dakika 42 saniye arkasındaki Movistar takımının İspanyol bisikletçisi Enric Mas ikinci, liderin 7 dakika 40 saniye gerisinde Bahreyn Victorious ekibinden Avustralyalı Jack Haig ise üçüncü oldu.

Roglic'in en yakın rakibiyle arasındaki zaman farkı, 1997'den bu yana düzenlenen turlardaki en büyük fark olarak tarihe geçti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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