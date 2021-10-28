İşinden istifa etti bisikletle dünya turuna çıktı

Fransız mühendis Kino Yves işinden istifa ettikten sonra bisikletiyle dünya turuna çıktı. Önce Türkiye’yi dolaşacak.

Fransız mühendis, Kino Yves (36) bisikletle seyahat etme tutkusu nedeniyle 3 ay önce işinden istifa ederek Avrupa'yı dolaşmaya başladı. Elektrikli yatay bisikletle dünya turuna çıkan Yves, önce Türkiye'yi dolaşacak. Sonra Orta Doğu ve Afrika'yı gezecek.

Bisikletle seyahat etmenin yaşam biçimi olduğunu söyleyen Yves, daha önce Ege kıyılarını gezdiğini ve Türkiye'de 3 ay kalmayı planladığını da ifade etti.

“İlk önce İstanbul'a gideceğim”

Dünya turundaki ilk hedefinin Güney Afrika'nın başkenti Cape Town olduğunu dile getiren Yves, "Seyahat etmeyi çok sevdiğim için ilginç elektrikli bisikletimle farklı bir seyahate çıkmaya karar verdim. Avrupa'dan başladığım yolculuğumda Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'yı gezmek istiyorum. İlk önce İstanbul'a gideceğim, ardından Konya'da mola vereceğim. Hedefim Mısır üzerinden Afrika'ya geçmek, oradan da Cape Town'a kadar uzun bir seyahat yapmak" dedi.

Seyahati için gerekli tüm ekipmanları bisikletinde taşıdığını belirten Yves, "Akşamları bazen çadırımda bazen otel ya da dinlenme tesislerinde konaklıyorum. Bisikletim oldukça konforlu" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.