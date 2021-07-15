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TIMETURK / BİSİKLET / İnfazlarını İyi Halli Tamamlayan Gençlere Bisiklet Hediye Edildi

İnfazlarını İyi Halli Tamamlayan Gençlere Bisiklet Hediye Edildi

Gebze Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Gebze Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, denetim serbestlik infazlarını iyi halli tamamlayan ve topluma yararlı olmaya çalışan gençlere bisiklet hediye etti.

3 Saat Önce
2021-07-15 10:45:04
İnfazlarını İyi Halli Tamamlayan Gençlere Bisiklet Hediye Edildi

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Gebze Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Gebze Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliğinde bisiklet dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Törende, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Başsavcısı Erdal Kuruçay, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, ilçe protokolü ve denetimli serbestlik infazlarını iyi halli tamamlayan kişiler yer aldı. Gençlere katkı sağlamak amacıyla böyle çalışmalar yapıldığını söyleyen Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, "İyi ve topluma faydalı bir birey olmak için çaba harcayan gençlerimizi ödüllendirmeye çalışıyoruz. Gençlerimize katkı sunmak için böylesi çalışmalar yapılıyor. Olumlu gençlerimizin destekçisiyiz. Bu tören de bunun ufak bir nişanesi. Programa katkı sunan belediyemize ve diğer tüm paydaş kurum temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Gençlerimize bundan sonraki yaşamlarında başarılar ve mutluluklar diliyorum" dedi. (İHA)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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