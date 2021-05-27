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İnegöl’de bisiklet yolu çalışmaları

Bursa’da İnegöl Belediyesi, 2 kilometrelik 2’nci etap bisiklet yolu çalışmalarına başladı.

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27.05.2021 11:46:09
İnegöl’de bisiklet yolu çalışmaları

Bursa'da İnegöl Belediyesi, 2 kilometrelik 2'nci etap bisiklet yolu çalışmalarına başladı. İlk bisiklet yolu geçtiğimiz yıl yapılan İnegöl'de bu çalışmayla birlikte toplamda 3 km'lik bisiklet yolu yapılmış olacak.

İnegöl Belediyesi, şehrin ilk bisiklet yolu yapımını 2020 yılı Eylül ayında gerçekleştirmişti. Sanayi bölgesine doğru uzanan 1 km'lik bisiklet yolu ve dinlenme alanlarının ardından, ikinci etap bisiklet yolu çalışmaları da yine Bursa-Ankara karayolu üzerinde başladı.

Şehir genelinde toplamda 106 km'lik bisiklet yolu ağı oluşturma hedefi bulunan İnegöl Belediyesi, 2 km'lik ikinci etap çalışmalarına Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı devamından başladı. 1 km'lik birinci etap bisiklet yoluna bağlanacak. Bu çalışmayla beraber İnegöl'de bisiklet yolu toplamda 3 km'ye ulaşmış olacak.

Yapımı süren ikinci etap bisiklet yolu çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, Fen İşleri Müdürlüğü marifetiyle 2'nci etap bisiklet yolu için de çalışmaların başladığını söyledi. 2 km'lik yeni bisiklet yolunun Bursa-Ankara karayolu üzerinde yer alacağını belirten Taban, “Özellikle ana arterlerde bisiklet yolu ağımızı genişletmek istediğimizi ifade etmiştik. İkinci etap için de çalışmalarımız başladı. Bursa Ankara karayolu üzerinde Hikmet Şahin Köprülü Kavşağından ilk etaba kadar bağlanan 2 km'lik yolumuzun yapım çalışmaları sürüyor. İnşallah en kısa sürede tamamlayıp yeni bisiklet yolu ağlarını da şehrimize kazandırmak istiyoruz” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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